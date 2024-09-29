頻遭點名選2026高雄市長 潘孟安：專心做好府務

總統府秘書長潘孟安頻遭外界點名是參選2026高雄市長人選，知情人士今天說，對於近期外界揣測，潘孟安絲毫不受影響，曾直言：「不要害我，我專心做府務」，潘孟安深知自己責任在何處，不願隨之起舞。

對於2026地方大選，黨政人士今天表示，執政縣市尊重首長與地方制度考量，綠營多位縣市首長需要交棒，也最了解長年耕耘的地方；因此，執政縣市首長還是需要肩負調和鼎鼐的責任，而且民進黨向來是合議制，民進黨主席賴清德也向黨部主委明白表示，將依循初選規則，與地方保持暢通溝通。

另一名知情人士指出，總統府秘書長潘孟安身兼多項任務，2024大選掌兵符後，各縣市組織系統仍有賴潘孟安穿梭維繫，且總統府3大委員會如火如荼展開，曾任地方首長的潘孟安也被賦予重任，出任全社會防衛韌性委員會副召集人，這是3大委員會中橫跨最多領域且最複雜的平台，第一次會議後即將分組進行每個月定期討論。

知情人士說，潘孟安不僅接地氣，與總統賴清德最為親近，又是每週國安晨會的重點成員，自然需要花費很多心思在此，外界選舉放話不至於影響潘孟安的府務重任。

知情人士表示，針對近期外界頻頻點名地方選舉揣測，潘孟安絲毫不受影響，曾直言：「不要害我，我專心做府務」，潘孟安深知責任在何處，不願隨之起舞。

知情人士說，潘孟安身邊的朋友都知道，他天生就是開疆闢土的大將軍，揮軍北上協助賴總統打贏2024大選，和賴總統情同手足，往後的2026、2028大選，潘孟安也將責無旁貸全力協助。