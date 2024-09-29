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14天訪美行 黃介正：明確傳達國民黨國防外交政策

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨國際部主任黃介正（右三）與國民黨立委立委徐巧芯（左三）、空軍退役中將田在勱（右二）出席「美台國防工業會議」。圖／國民黨提供
國民黨國際部主任黃介正（右三）與國民黨立委立委徐巧芯（左三）、空軍退役中將田在勱（右二）出席「美台國防工業會議」。圖／國民黨提供

國民黨國際部主任黃介正昨結束14天美國訪問行程返台，黃介正指出，國民黨代表團此次訪美，再次向美方明確表達黨主席朱立倫「親美友日和陸」及「2D戰略」守護台海和平的堅定立場，既收連結國際之實，更達破民進黨抹黑抹紅大外宣之效。

黃介正與國民黨立委立委徐巧芯、空軍退役中將田在勱日前出席在轉往賓州費城舉辦的「美台國防工業會議」後，再返華盛頓特區拜會美國行政部門、國會、智庫，並與大華府地區華僑餐敘。

黃介正指出，國民黨代表團於本次訪美，也積極把握立法院預算會期開始之際，透過全方位的交流機會，闡述國民黨的國防和外交政策，加上國民黨國際部及駐美代表處安排的23場拜會中，此次訪美既收連結國際之實，更達破民進黨抹黑抹紅大外宣之效。

黃介正表示，國民黨代表團全程參與「美台國防工業會議」，是國內各政黨發表演講場次最多的政黨。參與該會議的美國政府官員及產業領導階層，在立法院已開議的情況下，國民黨做為國會多數，且是唯一有外交國防委員會立委親自出席的政黨，均表達高度重視與感謝。

國民黨代表團除發表主題演講外，並與美國國務院、國防部、以及美國在臺協會總部舉行閉門會談，由黃介正、徐巧芯、田在邁分別向美方說明國民黨對美政策與緊密交流，國防預算規畫與投資優先順序，以及雙邊軍事安援合作重心等議題的完整看法，深受美方讚許。

黃介正表示，此次於華盛頓特區的拜會，在國民黨駐美代表處代表秦日新、主任沈正浩以及徐巧芯委員外交顧問王鎧均的安排下，和美國行政部門、國會參眾兩院、重要智庫學者、以及川普與賀錦麗兩大競選陣營政策智囊進行23場深度對談，除成功傳達國民黨的重要政策立場，訪團也在華府得到對美國11月總統大選的第一手觀察。

國民黨 美國 黃介正

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