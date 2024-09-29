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潘孟安銜命促善意溝通 將為大法官人事拜會韓國瑜

中央社／ 台北29日電

立法院已開議，黨政人士今天說，總統府秘書長潘孟安近期將率7位司法院大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，請立法院依照憲政職責審查人事同意權，期盼獲得朝野的支持與同意。

總統賴清德日前提名張文貞出任司法院院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位司法院大法官人選。

黨政人士說，潘孟安今年6月就曾銜賴總統之命，率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會韓國瑜，與朝野各黨進行善意對話，強化溝通協調，為考試院人事案爭取支持。這次同樣由賴總統提醒，開議後將率團赴立法院拜會，希望每位大法官被提名人都能獲立院同意，為台灣司法改革做出貢獻。

黨政人士表示，賴總統與潘孟安兩人皆立委出身，尤其曾在朝小野大的困局中，擔任前後任民進黨團幹事長，深知議事規則運作，以及跨黨派協商溝通的重要性，盼能在國會針對不同議題促進善意溝通。

黨政人士說，新會期府院執政團隊為求朝野溝通順暢，化解近期中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰也為此和韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，韓國瑜承諾將擔起責任向在野兩黨遊說，邀請民進黨、國民黨與民眾黨黨團三長與行政院餐敘，盼化解總預算案僵局。

司法院 溝通 韓國瑜

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