賴清德下軍令狀 李彥秀酸：總統當風紀股長、把民進黨公職當小學生管
賴清德總統對民進黨立委下「軍令狀」，但成效不彰。國民黨立委李彥秀表示，民進黨創黨近40年，從未有黨主席、總統，像賴清德一樣親自擔任風紀股長，把行政官員、黨公職，甚至是名嘴當成「小學生」來管。
李彥秀說，賴擔任黨主席每周主持中常會還不夠，另外還要在總統官邸召開「派系會議」建立溝通第二管道，不僅跳過行政院長卓榮泰，還電話指揮內閣成員，甚至傳出痛罵部長風波；更誇張的是，部分親綠名嘴，也會接到賴清德的電話，親自指導論述方向，才能成為「媒體標題」。以賴清德的性格，如果不是違憲，恐怕恨不得自己兼任「行政院長」、「黨團總召」以及「媒體老闆」。
李彥秀指出，這顯示幾層意義，首先是賴清德「急了」，面對雙少數的困境，賴清德盼透過全面掌握黨、政、軍、媒、司法權力，在政治上進行突圍；其二，賴清德「亂了」，40%總統得票率，成為賴清德揮之不去的陰影，捏緊2026提名口袋名單，親自操盤縣市長選舉，賴清德需要一場選戰「大勝」來奠定「共主」的地位；第三，賴清德「慌了」，面對執政困境、施政缺乏亮點，賴清德只好跳過行政院，在總統府親自主持「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」以及「健康台灣推動委員會」三個委員會，更增加明年度媒體宣傳預算高達65%，全面展開洗腦認知作戰。
李彥秀提到，歌手周杰倫的歌曲「牛仔很忙」有段歌詞：「你們一起上，我在趕時間，每天決鬥觀眾都累了，英雄也累了，不用麻煩了，副歌不長你們有幾個，一起上好了，正義呼喚我，美女需要我，牛仔很忙的」，恐怕正是現在賴清德總統的心境。
李彥秀也提醒賴清德，「治大國如烹小鮮」，人品貴重、目標清楚、說服力強、在體制內運作的能力、就任百日定江山、堅強的顧問群、傳承願景，不僅是「美國總統的七門課」，更是賴清德總統應該學習的7堂課，「權力有時就像沙粒，抓的更緊，反而流失的更快，」天天陷在執行層面的枝微末節錙銖必較，反而忽視了國政方向與願景的擘劃，絕非國家之福、民進黨之福。
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