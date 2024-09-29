北院裁押！李文宗、朱亞虎與他案被告並銬狼狽上囚車

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，昨深夜裁定柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見，2人凌晨時分分別與他案被告兩兩上銬搭上囚車，被送往台北看守所，確切裁定理由仍待法院說明。

今凌晨0時許，李文宗與朱亞虎，分別與他案被告上銬搭上囚車，2人將臉側向地下室，迴避媒體鏡頭，狼狽上車，將送往台北看守所收押。

檢廉偵辦京華城案，9月27日兵分29路搜索，約談柯文哲競總前財務長李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎等16人，詢後將其中15人移送北檢複訊。

檢方訊後認李文宗、朱亞虎涉嫌違背職務收賄罪，皆向法院聲押禁見，京華城公司監察人張志澄及維京集團法務經理陳俊源涉嫌違背職務行賄罪，分別以250萬元、150萬元交保，其餘請回。

台北地院針對李文宗、朱亞虎2人聲押案，檢方聲請限制閱卷，法院下午先開完限閱庭，此案只能在法院發的筆記紙上抄筆記，不能拍照、影印、複印，法官在被告辯護人閱卷後，傍晚6時50分開聲押庭。

歷經逾4小時訊問，法官先問完李文宗部分再訊問朱亞虎，深夜11時許，因認2人有羈押必要，裁定羈押禁見，確切理由待北院進一步說明。