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冷眼集／「賴爸」大小事都管 儼然成新威權

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
賴清德總統就任滿四個月，校長兼撞鐘、大事小事都要管，意味著成敗一肩扛。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統就任滿四個月，校長兼撞鐘、大事小事都要管，意味著成敗一肩扛。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就任滿四個月，但已經能看出領導風格。近來除了直接下令，黨籍立委要服從黨團領導、委員會要全勤，連民進黨要怎麼打空戰，賴清德也很有主見，校長兼撞鐘、大事小事都要管，也意味著成敗一肩扛。

民進黨近期為爭取白營年輕選民回流，由賴清德本人發起，鼓勵全黨多開直播，賴更不厭其煩地對立委耳提面命，要求黨公職要好好經營媒體社群，甚至要人整理一份清冊，統計哪些立委疏於經營網路。

要解決問題，光工具選對了沒用，內容品質還是占了決定性影響。民進黨立委為了達標賴清德設下的ＫＰＩ，各式各樣新直播紛紛展開，雖主題已朝多元化發展，不像過去侷限於政治，但共通點都是流量仍欠佳，個別立委直播在線人數，不到百人更是常態；換言之，不要說開發新的年輕支持者，就連同溫層都未必埋單。

賴清德不只主導打空戰，對黨籍立委大小事也都要掌握，和新任立委談話時就語重心長，不要太常去應酬、要多讀書；如今連立院出席狀況也叮嚀務必全勤，無外乎綠委笑稱，根本「賴爸」上身，把立委當小學生。

民進黨本是以打倒威權起家，曾是年輕人第一品牌，如今卻走向大小事都聽一個人的，連搶救年輕票都摸不著頭緒。再加上賴清德是典型的高度自信人格，不容易聽得進不同意見，在年輕人眼中，儼然已成新威權。

面對傳統支持者逐年凋零，首投族影響力將逐漸放大，賴清德和綠營再不正視核心問題；不用多久，二○二六年地方選舉，甚至是二○二八年總統大選，選票會給出答案。

民進黨 直播 賴清德

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