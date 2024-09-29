綠委拚空戰搶小草票 總流量輸黃國昌

民進黨在黨主席賴清德要求下，從黨中央、立院黨團大搞直播，啟動「小草復育計畫」，但除黨中央節目偶有佳作，立委整體直播流量甚至不敵民眾黨立委黃國昌一人。

有民進黨立委透露，賴清德為了說服他開直播，曾當面苦口婆心，說當年就是在這塊吃了虧，才會希望大家平常就要多準備。賴雖沒明講「當年吃了虧」是什麼事，但推測是指二○一九年黨內總統初選。

民進黨空戰成效，以黨中央旅遊性質新節目「趣台灣Chill Taiwan」成效最佳，首集已累積廿萬人次觀看；立院黨團新節目將在後天上線；立委部分，本該是最貼近第一線民意，流量卻有待提升。

近期約十位民進黨立委加入直播行列，以沈伯洋在直播期間平均觀看人數二千多人、林俊憲約一千人較高，其他多位立委平均在線人數不到百人者比比皆是。有綠委就苦笑，做直播多少人看其次，賴清德知道他很配合就足矣，呼應了民進黨中央直播節目名稱「老闆叫我開直播」。相較之下，民眾黨立委黃國昌廿三日的直播，已累積超過十四萬觀看次數，流量幾乎一人抵民進黨立委總和。

另有民進黨立委表示，賴清德沒有和他提過要開直播，且這帖行銷藥方抓錯了，就他所知，很多開直播的綠委辦公室都苦不堪言，每個立委選區不同，經營方式也大有差別，若賴要求他開直播，他恐怕也會婉拒。立委們行程滿檔，若評估觀看人數不到百人，應花時間在經營選區，而非不切實際地認為，一直開直播就能爭取回小草選票。