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影／傳潘孟安空降選高雄市長？ 林右昌：沒聽過這樣的訊息

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，沒聽到這樣的訊息。記者石秀華／攝影
外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，沒聽到這樣的訊息。記者石秀華／攝影

外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，沒聽到這樣的訊息；林指民進黨有初選機制，主席賴清德提過，現階段著重民生、福國利民政策與總預算審查，地方選舉時間還早，屆時會依程序進行，推出最優秀人選。

此外，檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，黃搜索前1小時巧搭機赴大陸廈門，黃隔海發聲明指「出境是既定行程，絕無檢調洩密」；對此，林右昌表示，國民黨應站出來說清楚。

林右昌指出，國民黨的從政黨員發生這樣的事情落跑，國民黨應該要站出來說清楚，司法大家應該要信任，有這樣的事情，當事人也應該要面對。

對於日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁，政治立場被解讀相對親中一事，會否影響台日未來關係發展，林右昌表示， 民進黨跟自民黨向來有深厚友誼，兩政黨間青年也常互訪，昨石破茂當選後，已代主席賴清德表達恭賀；他預計年底會安排到日本做政黨外交。

日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁，民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪指年底將安排到日本做政黨外交。記者石秀華／攝影
日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁，民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪指年底將安排到日本做政黨外交。記者石秀華／攝影
外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，黨內有初選機制，現在時間還早。記者石秀華／攝影
外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，黨內有初選機制，現在時間還早。記者石秀華／攝影

林右昌 潘孟安

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