聽新聞
0:00 / 0:00
影／傳潘孟安空降選高雄市長？ 林右昌：沒聽過這樣的訊息
外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，沒聽到這樣的訊息；林指民進黨有初選機制，主席賴清德提過，現階段著重民生、福國利民政策與總預算審查，地方選舉時間還早，屆時會依程序進行，推出最優秀人選。
此外，檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，黃搜索前1小時巧搭機赴大陸廈門，黃隔海發聲明指「出境是既定行程，絕無檢調洩密」；對此，林右昌表示，國民黨應站出來說清楚。
林右昌指出，國民黨的從政黨員發生這樣的事情落跑，國民黨應該要站出來說清楚，司法大家應該要信任，有這樣的事情，當事人也應該要面對。
對於日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁，政治立場被解讀相對親中一事，會否影響台日未來關係發展，林右昌表示， 民進黨跟自民黨向來有深厚友誼，兩政黨間青年也常互訪，昨石破茂當選後，已代主席賴清德表達恭賀；他預計年底會安排到日本做政黨外交。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言