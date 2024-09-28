影／傳潘孟安空降選高雄市長？ 林右昌：沒聽過這樣的訊息

外傳總統府秘書長潘孟安空降選高雄市長？民進黨秘書長林右昌今天下午在高雄場入黨黨員活動前受訪強調，沒聽到這樣的訊息；林指民進黨有初選機制，主席賴清德提過，現階段著重民生、福國利民政策與總預算審查，地方選舉時間還早，屆時會依程序進行，推出最優秀人選。

此外，檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，黃搜索前1小時巧搭機赴大陸廈門，黃隔海發聲明指「出境是既定行程，絕無檢調洩密」；對此，林右昌表示，國民黨應站出來說清楚。

林右昌指出，國民黨的從政黨員發生這樣的事情落跑，國民黨應該要站出來說清楚，司法大家應該要信任，有這樣的事情，當事人也應該要面對。