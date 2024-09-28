錄製新節目「政治實習生KMT interns」 朱立倫：感覺回到校園

為了拉近和年輕族群的距離，國民黨規劃新的網路節目「政治實習生KMT interns」，國民黨主席朱立倫昨天也親自參與錄製。朱立倫今天表示，和年輕人一起錄製新的節目，學習年輕人的語言與議題，讓他再次感受到回到校園的感覺。

恰逢教師節，朱立倫在臉書表示，除了國民黨主席外，他同時也是大學教授，每次聽到學生們叫他「朱老師」、「朱教授」，他都非常的開心，當看到學生能從自己的課堂上有所收穫，總是有滿滿的成就感，認為一切的付出都非常值得。

朱立倫提到，昨天他與一群年輕朋友，一起錄製新的節目企劃「政治實習生KMT interns」，作為「朱老師」，也同時是「高年級實習生」和年輕人一起聊聊最近的時事，學習年輕人的語言與議題，讓他再次感受到回到校園的感覺。

朱立倫說，不論是在學校教書還是在節目上，當自己成為老師後，他也總是特別感念成長過程中幫助過他的許多老師，秉持著「十年樹木，百年樹人」的精神，教育著莘莘學子，對如今在教學第一線服務的教師，更是充滿著敬意，孜孜不倦地培育出國家未來的主人翁，祝各位老師教師節快樂。