涉外人士：日本信任賴總統 石破茂上任後台日更緊密

日本自民黨新任總裁石破茂將成為日本新任首相，涉外人士今天表示，總統賴清德與石破茂是舊識，與日本朝野主要政黨互動熱絡，也受到日本跨黨派重要成員高度信任，預期石破茂上台後，台日關係會持續往更加緊密方向發展。

石破茂昨天在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。

涉外人士下午表示，據外媒報導，多位專家皆認為，石破茂在競選期間多次引用首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三對於區域政治整體論述，作為未來外交安保路線立場的宣示，預期石破茂上台後友台立場不會改變。

涉外人士分析，總統賴清德與日本政壇交往深厚眾所皆知，不只與這次角逐自民黨總裁的兩位熱門人選皆為舊識，與日本朝野主要政黨互動熱絡不在話下，賴總統上任後，明顯可見台日關係大幅加溫，預期石破茂上台後，台日關係會持續往更加緊密方向發展。

根據美國之音報導，長年關注日本政治與國際關係的台灣綠洲文教基金會執行長謝文生表示，石破茂競選期間數度引用岸田文雄強調的「今日烏克蘭，明日東亞」，以及安倍晉三提出的「台灣有事就是日本有事」兩大論述，作為未來外交安保路線立場的宣示，預期未來對外政策會延續安倍晉三以來一貫的方向。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲表示，過去曾主張中國不是威脅，因而被認為立場「親中」的石破茂，近年多次訪問台灣，且自日前訪台宣布參選，以及競選過程中一再提及「台灣有事」論述，他認為，石破茂在台灣議題上立場已經十分清晰。

蔡錫勲說，石破茂當過日本防衛大臣，8月拜會賴總統時，也特別關心台日間國防安全合作，如何應對中國升高的區域威脅，相信「對中政策在安全保障這一方面不會退讓」，友台態度則保持不變。

一名熟悉台日關係的涉外人士分析，賴總統過去很積極耕耘對日關係，與日本政壇交往深厚，包括過去促成台南直飛日本，台南市長任內，也推廣八田與一、王育德等象徵台日友好人物的故事，拉近台日間距離。

涉外人士表示，安倍晉三辭世時，時任副總統的賴清德以私人身分低調訪日，成為台日1972年斷交以來最高層級特使，包括NHK、朝日新聞等日媒，都將賴總統定位為台灣政壇親日派要角，並認為賴總統當時訪日，在外交意義上是台日關係前所未見的重大突破。

知情人士說，這次角逐自民黨總裁的石破茂與高市早苗，與賴總統都是舊識、多年交情。2017年，賴總統與時任高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安一同前往日本東京舉辦觀光論壇，當時賴總統與陳菊順勢安排拜會多位重量級參眾議員，石破茂就是當時與會成員之一。

該人士認為，賴總統上任後，台日關係更加緊密，從日本內閣官員、跨黨派議員陸續主動要求訪台就可窺見一二外，近日包括石破茂當選自民黨總裁，前首相野田佳彥當選日本最大在野黨立民黨總裁，兩位日前都與賴總統見面，賴總統與日本朝野主要政黨互動熱絡，也受到來自日本跨黨派重要成員的高度信任。

涉外人士指出，日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」日前首次通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來的第一次，加上近期日本與其他國家互動時多次強調台灣重要性，在多場多邊會談中均將台灣納入對話框架，這些舉措展現了「日本對台灣賴清德總統的高度信任感」，期待新任首相會持續在這個基礎上，繼續深化台日各方面合作，發展全方位的互動，也相信台日關係會持續往更加緊密方向發展。