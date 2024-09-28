帛琉總統惠恕仁訪台 台帛簽署促進觀光投資聲明

友邦帛琉共和國總統惠恕仁於27日至28日訪台，並與總統賴清德共同見證世界台灣商會聯合總會與帛琉共和國簽署「關於促進帛琉觀光發展及投資聯合聲明」，以深化台帛經貿合作關係。

外交部表示，此次台帛簽署促進觀光及投資聯合聲明，由外交部長林佳龍牽線促成，展現外交部推動經貿外交的具體成果。未來世界台灣商會聯合總會將和帛琉政府共同合作，推廣帛琉觀光及促進會員赴帛琉考察、開發商機，帛琉政府也將持續提供政策協助，共同強化兩國觀光合作及促進貿易投資。

外交部今天發布新聞稿指出，惠恕仁（SurangelWhipps, Jr.）27日至28日訪台，出席27日舉行的世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮。

賴總統致詞歡迎惠恕仁來訪，並感謝惠恕仁在國際場合堅定支持台灣，為台灣發聲，捍衛台灣參與國際的權利。賴總統並鼓勵世界台灣商會聯合總會成員赴帛琉旅遊，體驗帛琉之美，發掘帛琉投資的商機。

惠恕仁致詞感謝台灣長期支持帛琉旅遊與經濟發展，欣見帛琉與台灣企業界深化經貿合作，為兩國經濟注入活水，並特別提及今年為兩國建交25週年及帛琉獨立30週年，期待雙方持續深化篤睦邦誼。

外交部長林佳龍致詞時，感謝惠恕仁23日在聯合國大會中再次發言堅定支持台灣，捍衛台灣參與聯合國、世界衛生組織及國際刑警組織等國際組織的權利。

外交部說明，帛琉為台灣在太平洋地區的重要友邦，兩國自1999年建交至今，邦誼穩固友好。外交部將持續推動經貿外交，借重民間企業豐沛能量，與友邦帛琉攜手合作，促進兩國觀光產業發展及交流，並協助帛琉發展具韌性的旅遊經濟，深化台帛邦誼及夥伴關係。