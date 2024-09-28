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布林肯會見王毅重申支持台海和平穩定 外交部表達感謝

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

美國國務卿布林肯會晤中共外交部王毅，我外交部表示，布林肯再度重申支持台海和平與穩定的堅定立場，外交部表達歡迎與感謝。外交部並嚴正譴責中國在國際社會共同關切並致力區域安全穩定時，仍持續進行各種威脅和平現狀的行動。

布林肯於美東時間27日在聯合國大會場邊會晤中共中央外事辦主任兼外交部長王毅，外交部表示，美國國務院在會後新聞稿指出，布林肯在會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性；另針對中國在南海危險並破壞穩定的行動，以及支持俄羅斯軍工業基礎等行徑表達嚴正關切。對於美方高層再度藉與中方互動的場合，重申支持台海和平與穩定的堅定立場，外交部表達歡迎與感謝。

外交部指出，注意到中方對這次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣及台美關係發表種種悖離現實的謬論；外交部再次重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。外交部也強調，中國持續脅迫台灣，以及在區域的蠻橫軍事擴張，才是破壞區域和平穩定的最大禍源。

外交部並指出，中國與俄國合流，既在跨大西洋區域成為俄國侵略烏克蘭的關鍵支持者，並在印太區域進行挑釁性的聯合軍演，都在在反映中國的野心已成為全球的重大威脅。

外交部強調，賴清德總統在聯大期間，透過非營利組織峰會向國際所傳達：「台灣更強大才更能推動世界民主、自由與繁榮」台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並與美國等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

台海 外交部 布林肯 王毅

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