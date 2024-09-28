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韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
昨日一口氣有4位部會首長請假立法院會，院長韓國瑜罕見說重話，除迫切公務外，不宜請假。圖／聯合報系資料照片
昨日一口氣有4位部會首長請假立法院會，院長韓國瑜罕見說重話，除迫切公務外，不宜請假。圖／聯合報系資料照片

昨日4位部會首長請假立法院會，讓立法院長韓國瑜罕見說重話要求尊重。其實，卓內閣部會首長不尊重立法院的行徑已不只一樁，從委員會備詢缺席，卻行蹤交代不清外，就連涉己修法的朝野協商也缺席，當時韓國瑜就虧「罰寫一百遍」。

正值明年度中央政府總預算卡關之際，行政院長卓榮泰下令朝野多找在野立委，卻不見部會首長找關心原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值的在野立委溝通、說明。昨日院會總質詢，經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇更直接請假不來。

行政院長卓榮泰所領導的內閣上任後，閣員出席狀況早被質疑不尊重立法院。卓內閣上任後首次內政委員會詢答在5月22日，內政部長劉世芳當天告假，卻被國民黨立委張智倫抓包，發現劉世芳人就在立院中興大樓。

又或者，7月3日交通委員會在審查「鐵路法」時，時任交通部長李孟諺告假，但從交通部政務次長到台鐵董事長，都無人知道李孟諺的行程，這也讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁不滿表示，「所有交通部的人都不知道部長去哪裡，要不要貼尋人啟事？」

另外，在7月16日上會期延會最後一天，立法院朝野展開馬拉松式的朝野協商，並邀請相關部會首長列席，希望讓法案取得共識，順利三讀通過，但當時李孟諺、陸委會主委邱垂正、法務部長鄭銘謙缺席，遭批評不尊重立法院。當時韓國瑜也請出席官員轉達，朝野協商應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』。」

面對卓內閣成員出席狀況不佳，國民黨立委王鴻薇表示，動不動就隨便請假，當然不尊重立法院，也不尊重卓榮泰院長，卓榮泰應該要立威一下才對，不然的話，大家就隨便請假。王鴻薇說，就像老師上課一樣，你的學生常常隨便請假，老師都不用管一管嗎？

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