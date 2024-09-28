快訊

江蕙爆重返高雄 明年母親節開巡演！寬宏回應了

MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

超過30度才能開冷氣2小時！她列另一半4大省錢行為 網友全看傻

邱泰源爆「罵彭啓明」後一周 賴清德同台互動少、尷尬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
賴清德總統（中）與衛福部長邱泰源（右）中間隔著台灣護理學會代表。記者林俊良／攝影
賴清德總統（中）與衛福部長邱泰源（右）中間隔著台灣護理學會代表。記者林俊良／攝影

衛福部長邱泰源日前脫口一句，賴清德總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了環境部長彭啓明，遭在野質疑賴政府內部不團結，賴、邱兩人今天出席活動，雙方幾乎零互動，不只座位安排中間隔開，在台上合照同樣沒有站在一起，為數不多的明顯互動，是賴總統在致詞時提到「衛福部邱泰源部長」，而邱傾身致意。

邱泰源上周出席活動時，提到賴總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了彭啓明，雖然邱隔天出席基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴時表示，「在這邊非常誠摯地跟彭部長，還有社會大眾抱歉」，彭啓明則說，總統是一個君子，他或院長人都很好，「他不會罵我的啦」；行政院長卓榮泰本周備詢時，則拉起邱、彭的手表示，大家在未任公職前，都有交情、感情深厚，說話間難免輕鬆。

賴總統和邱泰源今天共同出席台灣護理學會110周年慶祝大會，這也是兩人在「電話門」事件後，首度公開出席同一活動，賴總統下車後一一與護理學會代表，以及邱泰源握手致意，不過雙方後續沒有太多互動，面對媒體喊話，「總統今天總統今天要跟部長聊什麼嗎？」、「總統你還在生氣嗎？」等問題，賴總統僅回應「謝謝」。

而雙方的低溫互動，從大廳延續到會場，不只在會場座位安排上，中間隔著學會理事長廖美南，就連在台上大合照、切蛋糕時，也都隔著學會代表，雙方沒有交談，後續互動幾乎僅有賴總統致詞時，提到「衛福部邱泰源部長」，而在台下的邱傾身致意。

邱泰源會前受訪時被問到，爭議過了一星期再度和總統同台一事一度結巴，並表示有很多次在一起（出席公開場合），昨天也和卓榮泰、彭啓明，及農業部長陳駿季等人，共同出席紀錄片放映活動。不過根據當天的合照，邱泰源和彭啓明中間隔著陳駿季，外界關注是否仍有疙瘩。

媒體追問，星期四為何沒有出席行政院跟綠委的餐敘？邱泰源回應，星期四輪到衛環、內政，卓榮泰請衛環委員會相關委員吃飯，那天是總統府從4點開始召開第一次「全社會防衛韌性委員會」會議，當中的5大主軸對國家安全很重要，其中第4主軸為社福和醫藥領域。

邱泰源說，衛福部是委員之一，那天從4點開到8點半，全程都在那邊好好討論，怎麼在各種天災地變或任何災難、災變時醫療的體系怎麼動員、安置受傷的民眾，「我有和卓院長請假，也請林靜儀次長代表我去跟所有的立法委員致意，」對於總統府的委員會，衛福部有不可避免的重要責任，所以自己是去參加總統府的會議。

賴清德總統（右4）和衛福部長邱泰源（右2）今天共同出席台灣護理學會110周年慶祝大會。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右4）和衛福部長邱泰源（右2）今天共同出席台灣護理學會110周年慶祝大會。記者林俊良／攝影
賴清德總統（中）台灣護理學會代表握手致意。記者林俊良／攝影
賴清德總統（中）台灣護理學會代表握手致意。記者林俊良／攝影

彭啓明 賴清德 邱泰源

延伸閱讀

爆料總統罵人…賴清德今出席台灣護理學會 與邱泰源同台互動少

遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

立委爭取訪視員待遇 邱泰源：今年10月1日提高

立委憂COVID-19捲土重來 邱泰源：繼續支持防治工作

相關新聞

邱泰源爆「罵彭啓明」後一周 賴清德同台互動少、尷尬

衛福部長邱泰源日前脫口一句，賴清德總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了環境部長彭啓明，遭在野質疑賴政府內部不團結，賴...

畫虎不成 賴清德下令拚直播 綠委流量不敵黃國昌一人

最近民進黨在黨主席賴清德要求下，從黨中央、立院黨團大搞直播，民眾黨主席柯文哲涉案啟動「小草復育計畫」；但除黨中央少節目偶...

韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

昨日4位部會首長請假立法院會，讓立法院長韓國瑜罕見說重話要求尊重。其實，卓內閣部會首長不尊重立法院的行徑已不只一樁，從委...

石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選，前駐日大使謝長廷在個人臉書貼文表示，石破茂近年積極研究台灣問題，期待未來持續...

認知作戰變在野黨「彈藥」 賴政府論述功力受檢驗

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議26日舉行，召集人賴清德總統在會中表示，全社會防衛韌性要應對的，包括台灣長期遭受的灰色地帶侵擾及認知作戰等挑戰。據了解，在賴清德520就任總統以來，國安單位觀察到，中國大陸加大對台認知作戰力道，尤其持續操作「三疑」，企圖擾亂我民心士氣。

忽視司機缺工根本問題 盧秀燕5行動能救行人地獄？

台中市的公車司機撞死東海大學女大生，「行人地獄」再起，民怨沸騰，台中市長盧秀燕祭出強硬的5項態度，包括重罰業者、要求公車司機重訓、違規記點研擬加重、檢視肇事路口、全面安裝行車安全輔助系統等，但嚴懲之下必能解決問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。