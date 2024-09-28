邱泰源爆「罵彭啓明」後一周 賴清德同台互動少、尷尬

衛福部長邱泰源日前脫口一句，賴清德總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了環境部長彭啓明，遭在野質疑賴政府內部不團結，賴、邱兩人今天出席活動，雙方幾乎零互動，不只座位安排中間隔開，在台上合照同樣沒有站在一起，為數不多的明顯互動，是賴總統在致詞時提到「衛福部邱泰源部長」，而邱傾身致意。

邱泰源上周出席活動時，提到賴總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了彭啓明，雖然邱隔天出席基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴時表示，「在這邊非常誠摯地跟彭部長，還有社會大眾抱歉」，彭啓明則說，總統是一個君子，他或院長人都很好，「他不會罵我的啦」；行政院長卓榮泰本周備詢時，則拉起邱、彭的手表示，大家在未任公職前，都有交情、感情深厚，說話間難免輕鬆。

賴總統和邱泰源今天共同出席台灣護理學會110周年慶祝大會，這也是兩人在「電話門」事件後，首度公開出席同一活動，賴總統下車後一一與護理學會代表，以及邱泰源握手致意，不過雙方後續沒有太多互動，面對媒體喊話，「總統今天總統今天要跟部長聊什麼嗎？」、「總統你還在生氣嗎？」等問題，賴總統僅回應「謝謝」。

而雙方的低溫互動，從大廳延續到會場，不只在會場座位安排上，中間隔著學會理事長廖美南，就連在台上大合照、切蛋糕時，也都隔著學會代表，雙方沒有交談，後續互動幾乎僅有賴總統致詞時，提到「衛福部邱泰源部長」，而在台下的邱傾身致意。

邱泰源會前受訪時被問到，爭議過了一星期再度和總統同台一事一度結巴，並表示有很多次在一起（出席公開場合），昨天也和卓榮泰、彭啓明，及農業部長陳駿季等人，共同出席紀錄片放映活動。不過根據當天的合照，邱泰源和彭啓明中間隔著陳駿季，外界關注是否仍有疙瘩。

媒體追問，星期四為何沒有出席行政院跟綠委的餐敘？邱泰源回應，星期四輪到衛環、內政，卓榮泰請衛環委員會相關委員吃飯，那天是總統府從4點開始召開第一次「全社會防衛韌性委員會」會議，當中的5大主軸對國家安全很重要，其中第4主軸為社福和醫藥領域。