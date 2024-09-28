快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德挺潘孟安角逐高雄惹林岱樺不滿？陳其邁：選舉傳言多

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，選舉各種傳言很多，有意參選者還是提出政見、好好做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，選舉各種傳言很多，有意參選者還是提出政見、好好做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」。記者宋原彰／攝影

2026年九合一選戰，許多「菊系立委」雖已表態參選高雄市長，但總統府秘書長潘孟安因受賴清德器重，外界認為菊系立委可能會轉而支持潘，而正國會立委林岱樺日前缺席賴清德餐敘，也被質疑是對賴有怨氣；對此，現任市長陳其邁表示，選舉各種傳言很多，有意參選者還是提出政見、好好做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」。

前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安，一直被黨內視為賴清德屬意的高雄市長人選，也深獲陳菊疼愛，與菊系立委賴瑞隆、許智傑及前勞動部長許銘春等人，都可能角逐市長；正國會立委林岱樺，當年在大高雄合併前取得高雄縣長提名權，2018年選戰也曾爭取市長提名，地方上民調不低，但上周賴清德舉辦黨籍立委餐敘，林卻未出席。

前立委郭正亮直言，賴清德這種態勢，一定有很多人心裡有怨氣，比如林岱樺為什麼沒去賴清德餐會，林岱樺參選高雄市長是第二次了，隱然之間有個程咬金要出來，「你有看過總統在人家家裡守靈的嗎，還當點主官，兄弟之情溢於言表，大家都知道」，直言缺席的動作不是故意就是心裡有怨，各派系開始對賴有怨，賴要小心一點。

陳其邁今日對此回應，選舉各種傳言很多，市民在意的是候選人、幾位立委過去在立法院的努力或政績，因為高雄面臨城市轉型的挑戰，他比較鼓勵每人努力提出好政見、實實在在做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」，重要的是讓高雄進步的腳步不停，持續讓高雄更加繁榮發展。

林岱樺 潘孟安 賴清德 陳其邁

延伸閱讀

賴清德示意避談柯文哲 凸顯民進黨內憂反撲的寒蟬效應

賴清德下令全勤 綠委無奈：地方不用顧了？

畫虎不成 賴清德下令拚直播 綠委流量不敵黃國昌一人

賴清德籲搶地緣政治紅利 林憶君：當前台海兵凶戰危

相關新聞

畫虎不成 賴清德下令拚直播 綠委流量不敵黃國昌一人

最近民進黨在黨主席賴清德要求下，從黨中央、立院黨團大搞直播，民眾黨主席柯文哲涉案啟動「小草復育計畫」；但除黨中央少節目偶...

石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選，前駐日大使謝長廷在個人臉書貼文表示，石破茂近年積極研究台灣問題，期待未來持續...

賴清德挺潘孟安角逐高雄惹林岱樺不滿？陳其邁：選舉傳言多

2026年九合一選戰，許多「菊系立委」雖已表態參選高雄市長，但總統府秘書長潘孟安因受賴清德器重，外界認為菊系立委可能會轉...

三大委員會遭批疊床架屋？ 總統府：外媒矚目國際肯定

總統賴清德於總統府成立三大委員會，全社會防衛韌性委員會於26日壓軸登場後，三大委員會首場會議都已召開完畢。針對從第一個委...

檢偵辦大小眼？ 林沛祥：超思才是大家想知真相的弊案

超思雞蛋案正偵辦中，國民黨立委林沛祥今日質疑，與民眾黨主席柯文哲疑涉入的京華城案相比，看到更多的是不平等、不公正的報導，...

布林肯會王毅提台海議題 談拜習再互動有信心

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日在聯合國大會場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。