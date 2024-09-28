賴清德挺潘孟安角逐高雄惹林岱樺不滿？陳其邁：選舉傳言多

2026年九合一選戰，許多「菊系立委」雖已表態參選高雄市長，但總統府秘書長潘孟安因受賴清德器重，外界認為菊系立委可能會轉而支持潘，而正國會立委林岱樺日前缺席賴清德餐敘，也被質疑是對賴有怨氣；對此，現任市長陳其邁表示，選舉各種傳言很多，有意參選者還是提出政見、好好做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」。

前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安，一直被黨內視為賴清德屬意的高雄市長人選，也深獲陳菊疼愛，與菊系立委賴瑞隆、許智傑及前勞動部長許銘春等人，都可能角逐市長；正國會立委林岱樺，當年在大高雄合併前取得高雄縣長提名權，2018年選戰也曾爭取市長提名，地方上民調不低，但上周賴清德舉辦黨籍立委餐敘，林卻未出席。

前立委郭正亮直言，賴清德這種態勢，一定有很多人心裡有怨氣，比如林岱樺為什麼沒去賴清德餐會，林岱樺參選高雄市長是第二次了，隱然之間有個程咬金要出來，「你有看過總統在人家家裡守靈的嗎，還當點主官，兄弟之情溢於言表，大家都知道」，直言缺席的動作不是故意就是心裡有怨，各派系開始對賴有怨，賴要小心一點。

陳其邁今日對此回應，選舉各種傳言很多，市民在意的是候選人、幾位立委過去在立法院的努力或政績，因為高雄面臨城市轉型的挑戰，他比較鼓勵每人努力提出好政見、實實在在做事，「比很多傳言或造勢來的更實在」，重要的是讓高雄進步的腳步不停，持續讓高雄更加繁榮發展。