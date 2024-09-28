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畫虎不成 賴清德下令拚直播 綠委流量不敵黃國昌一人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德近期要求全黨動起來，大打「新空戰」，但成效有待驗證。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德近期要求全黨動起來，大打「新空戰」，但成效有待驗證。圖／聯合報系資料照片

最近民進黨在黨主席賴清德要求下，從黨中央、立院黨團大搞直播，民眾黨主席柯文哲涉案啟動「小草復育計畫」；但除黨中央少節目偶有佳作，立委整體直播流量甚至不敵民眾黨立委黃國昌一人。有綠委就直言，藥方還沒抓對，有待調整方向。

民進黨人士表示，賴清德自總統大選、立委選戰期間，就頻頻要求立委們要多開直播，搶攻年輕選票，但當時成效並不好；如今，遇到柯文哲事件，綠營啟動「小草復育計畫」，賴再度搬出老招，要求民代們要開直播，甚至請人整理出一份，哪些立委有經營社群媒體、開直播，哪些沒有的清冊，緊盯進度，且這回擴大規模，黨中央、立院黨團都要加入新空戰行列。

有民進黨立委透露，賴清德為了說服他開直播，曾當面苦口婆心，說當年就是在這塊吃了虧，才會希望大家平常就要多準備。賴雖沒明講「當年吃了虧」是什麼事，但推測應該就是指2019年黨內總統初選。

綜觀民進黨「新空戰」成效，以黨中央旅遊性質新節目「趣台灣Chill Taiwan」成效最佳，首集已累積20萬人次觀看；立院黨團新節目將在後天上線；立委部分，本該是最貼第一線民意，流量卻有待提升。

近期約10位民進黨立委加入直播行列，以沈伯洋在直播期間平均觀看人數2000多人、林俊憲約1000人較高，其他多位立委平均在線人數不到百人者比比皆是。有綠委就苦笑，做直播多少人看其次，賴清德知道他很配合就足矣，呼應了民進黨中央直播節目名稱「老闆叫我開直播」。相較之下，民眾黨立委黃國昌23日的直播，已累積超過14萬觀看次數，流量幾乎一人抵民進黨立委總和。

另有民進黨立委表示，賴清德沒有和他提過要開直播，且這帖行銷藥方抓錯了，就他所知，很多開直播的綠委辦公室都苦不堪言，每個立委選區不同，經營方式也大有差別，若賴要求他開直播，他恐怕也會婉拒。立委們各個行程滿檔，若評估觀看人數不到百人，應該更花時間在經營選區，而非不切實際地認為，一直開直播就能爭取回「小草」選票。

黨務人士分析，觀察近期藍綠白各陣營網路聲量，民眾黨有穩固住基本盤，直播、節目流量都不錯，綠營則流量參差不齊，但總體未見顯著上升，是明確事實，要靠空戰爭取白營選票，會繼續予以強化。

民進黨 直播 賴清德

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