朝野為總預算擬吃和解飯 林思銘：政院若無善意 仍緩列案

明年度中央政府總預算卡關,立法院長韓國瑜在與行政院長卓榮泰昨進行「咖啡會」後,擬邀約卓揆、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」解僵局。不過,下周二程序委員會在即,國民黨立院黨團書記長林思銘表示,如果政院沒有善意回應,仍會將總預算暫緩列案。

在野認為政院未編足原住民禁伐補償預算,及立法院通過的兩項決議包括公糧收購、健保點值等預算,堅持退回重編,讓明年度總預算審查陷入僵局。

林思銘表示,如果行政院沒有善意回應,他們還是一定把它暫緩列案。到目前為止,還沒有看到行政院的善意,下周一若還是沒有態度的話,當然不可能讓總預算案排進來。林思銘說,行政院要用什麼方法編足預算沒有意見,但要講的清楚詳細,然後必須符合法律規範並依法執行。

有關韓國瑜擬邀請卓榮泰和立法院三黨團幹部餐敘,幫忙解開中央總預算的僵局。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示,在立法院裡面本來就有朝野協商機制,尊重韓院長的協商權,如果韓院長發出朝野協商,一定欣然參加。不管是喝咖啡或吃飯,行政院一定要針對在野退回總預算案的三項缺失,提出檢討改進之道,這樣才是真正健康、有誠意的溝通方式。

不過,國民黨團副書記長林沛祥說,他不太看好執政黨會有任何的退縮,因為過去這幾個月,執政黨的態度一向都是非常強硬,「My way or the highway」,就是我的方法不然就沒有辦法,所以在這個大前提下,賴清德總統的意志應該還是很強硬。

林沛祥預測,執政黨有可能在協調的時候,利用側翼、網軍故意針對韓院長出來協調這件事大肆抨擊,甚至大肆嘲笑、抹黑,所以他不看好協調會有什麼好結果。當然他希望能夠好好的審查預算,針對不合理、浮編的預算好好審查,凍結甚至刪除。