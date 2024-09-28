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朝野為總預算擬吃和解飯 林思銘：政院若無善意 仍緩列案

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，如果行政院沒有善意回應，國民黨團一定把明年度總預算案提暫緩列案。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，如果行政院沒有善意回應，國民黨團一定把明年度總預算案提暫緩列案。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算卡關，立法院韓國瑜在與行政院長卓榮泰昨進行「咖啡會」後，擬邀約卓揆、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」解僵局。不過，下周二程序委員會在即，國民黨立院黨團書記長林思銘表示，如果政院沒有善意回應，仍會將總預算暫緩列案。

在野認為政院未編足原住民禁伐補償預算，及立法院通過的兩項決議包括公糧收購、健保點值等預算，堅持退回重編，讓明年度總預算審查陷入僵局。

林思銘表示，如果行政院沒有善意回應，他們還是一定把它暫緩列案。到目前為止，還沒有看到行政院的善意，下周一若還是沒有態度的話，當然不可能讓總預算案排進來。林思銘說，行政院要用什麼方法編足預算沒有意見，但要講的清楚詳細，然後必須符合法律規範並依法執行。

有關韓國瑜擬邀請卓榮泰和立法院三黨團幹部餐敘，幫忙解開中央總預算的僵局。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，在立法院裡面本來就有朝野協商機制，尊重韓院長的協商權，如果韓院長發出朝野協商，一定欣然參加。不管是喝咖啡或吃飯，行政院一定要針對在野退回總預算案的三項缺失，提出檢討改進之道，這樣才是真正健康、有誠意的溝通方式。

不過，國民黨團副書記長林沛祥說，他不太看好執政黨會有任何的退縮，因為過去這幾個月，執政黨的態度一向都是非常強硬，「My way or the highway」，就是我的方法不然就沒有辦法，所以在這個大前提下，賴清德總統的意志應該還是很強硬。

林沛祥預測，執政黨有可能在協調的時候，利用側翼、網軍故意針對韓院長出來協調這件事大肆抨擊，甚至大肆嘲笑、抹黑，所以他不看好協調會有什麼好結果。當然他希望能夠好好的審查預算，針對不合理、浮編的預算好好審查，凍結甚至刪除。

立法院 行政院 韓國瑜

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