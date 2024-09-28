韓國瑜邀吃和解飯 傅崐萁表態出席…卓榮泰樂意也期待

行政院長卓榮泰今天到花蓮視察鐵公路復建狀況，被問及總預算案僵局，卓說，期待立法行政兩院有很好的發展；同台的國民黨立院黨團總召傅崐萁表態會出席下周五的朝野黨團餐敘，但也希望行政院要尊重國會代表的全國民意。

卓榮泰昨與韓國瑜「咖啡會」，韓國瑜承諾幫忙遊說在野黨，也邀約卓與藍綠白三黨團幹部餐敘吃「和解飯」，期望解開中央總預算案僵局。

「立法院朝野黨團合作是國會最好的結果，立法行政兩院合作是國家必要的結果。」卓榮泰今天在花蓮視察時表示，他很歡迎也期待能夠有正向發展，立法院長韓國瑜非常苦心，想法和計畫一定會落實。他希望立法行政兩院有很好的發展，在國家之前不再分朝小野大，以人民最大、福國利民來努力，對於下周餐敘人，他很樂意很歡迎也很期待。

傅崐萁則說，昨天就接到韓國瑜的邀約，要跟卓院長，邀約三黨黨鞭周五聚一聚，原則上國民黨會出席。國會和行政系統的合作，能全面展開是全民之福，國會也代表全國百分之百的民意，對於立法院伸張民意，希望行政院多支持，適度尊重，彼此互相了解民意和立場。