檢偵辦大小眼？ 林沛祥：超思才是大家想知真相的弊案

超思雞蛋案正偵辦中，國民黨立委林沛祥今日質疑，與民眾黨主席柯文哲疑涉入的京華城案相比，看到更多的是不平等、不公正的報導，超思案才是大家想要知道真相的弊案，盼檢方就超思案透露更多訊息。

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，兵分14路搜索超思、亮采、農業部及中央畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談9名被告。

林沛祥說，針對超思跟柯文哲疑涉入的京華城案，他認為超思案才是真正全民想要知道真相的弊案，他不是指大家不關心京華城案，而是超思案從壞蛋到銷毀壞蛋，中間有很多中央級的部會首長需要負責。

林沛祥認為，目前看到的是不平等、不公正的報導，超思案是全國人民甚至連立委都希望要有調查權去查的案子，但超思案卻是報導不夠，想知道更多真相卻無法得知的案子。相對京華城案，希望檢方就超思案透露更多訊息，追溯到應該負責的官員如前農委會主委陳吉仲，普羅大眾才會有點慰藉。