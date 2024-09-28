快訊

NBA／重磅交易！尼克拿藍道換灰狼一哥唐斯 送走迪文森佐拆掉兄弟籃球

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

聽新聞
0:00 / 0:00

檢偵辦大小眼？ 林沛祥：超思才是大家想知真相的弊案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

超思雞蛋案正偵辦中，國民黨立委林沛祥今日質疑，與民眾黨主席柯文哲疑涉入的京華城案相比，看到更多的是不平等、不公正的報導，超思案才是大家想要知道真相的弊案，盼檢方就超思案透露更多訊息。

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，兵分14路搜索超思、亮采、農業部及中央畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談9名被告。

林沛祥說，針對超思跟柯文哲疑涉入的京華城案，他認為超思案才是真正全民想要知道真相的弊案，他不是指大家不關心京華城案，而是超思案從壞蛋到銷毀壞蛋，中間有很多中央級的部會首長需要負責。

林沛祥認為，目前看到的是不平等、不公正的報導，超思案是全國人民甚至連立委都希望要有調查權去查的案子，但超思案卻是報導不夠，想知道更多真相卻無法得知的案子。相對京華城案，希望檢方就超思案透露更多訊息，追溯到應該負責的官員如前農委會主委陳吉仲，普羅大眾才會有點慰藉。

京華城案 弊案 林沛祥 柯文哲 超思 雞蛋

延伸閱讀

柯文哲前行程秘書京華城案出庭 不滿媒體拍照竟比中指

京華城行賄金流有譜？北檢聲押柯文哲大帳房李文宗、愛將朱亞虎

掌握京華城金流？檢廉29路大搜索 赫見柯文哲大帳房李文宗

影／基隆市長備位人選？林沛祥：完全沒有考慮過

相關新聞

韓國瑜邀吃和解飯 傅崐萁表態出席…卓榮泰樂意也期待

行政院長卓榮泰今天到花蓮視察鐵公路復建狀況，被問及總預算案僵局，卓說，期待立法行政兩院有很好的發展；同台的國民黨立院黨團...

與卓揆來杯溫暖咖啡解僵局 李彥秀：韓國瑜是政治奇才

藍白日前聯手擋下明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨和立法院長韓國瑜會面詳談數十分鐘，卓揆稱與韓國瑜喝過一杯「溫暖的...

布林肯會王毅提台海議題 談拜習再互動有信心

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日在聯合國大會場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅...

石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選，前駐日大使謝長廷在個人臉書貼文表示，石破茂近年積極研究台灣問題，期待未來持續...

朝野為總預算擬吃和解飯 林思銘：政院若無善意 仍緩列案

明年度中央政府總預算卡關，立法院長韓國瑜在與行政院長卓榮泰昨進行「咖啡會」後，擬邀約卓揆、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」...

檢偵辦大小眼？ 林沛祥：超思才是大家想知真相的弊案

超思雞蛋案正偵辦中，國民黨立委林沛祥今日質疑，與民眾黨主席柯文哲疑涉入的京華城案相比，看到更多的是不平等、不公正的報導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。