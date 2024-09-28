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防行政立法權衝突 民代將禁擔任政府機關採購評委

中央社／ 台北28日電

為防止機關採購時，出現行政權與立法權衝突，行政院公共工程委員會近日預告修正採購評選委員會組織準則，新增不得遴選現任各級民意機關民意代表為評選委員，不過如果是各級民意機關要辦理採購時，則不在此限。

政府採購法規範，政府機關、公立學校、公營事業等機關辦理評選，應成立5人以上的評選委員會，且專家學者人數不得少於1/3，也不得為政府機關現職人員。為督促機關公正遴選評選委員會委員，避免外界質疑，促進採購評選作業的公平與公正，工程會明定採購評選委員會組織準則，近日則預告修正，將禁止民代擔任機關採購評委。

工程會官員對中央社記者表示，機關辦理採購評選作業，屬於「行政權」的行使範圍，機關遴選現任各級民意機關民意代表擔任採購評選委員會委員，恐造成立法權與行政權角色衝突之虞，因此此次預告修正採購評選委員會組織準則第4條之1，明定機關不得遴選現任各級民意機關民意代表為評選委員。

根據草案，各級民意機關民意代表，指的是立法院立法委員、直轄市議會議員、縣（市）議會議員、鄉（鎮、市）民代表會代表及直轄市山地原住民區民代表會代表。

官員也說，另考量民意機關具備立法權及監督權角色，與一般行政機關屬性不同，因此條款也附有但書，若為各級民意機關要辦理採購，遴選民意代表擔任評選委員，就不受此限制。

官員強調，此次修正是為了更精進採購評選委員的遴選，進一步強化採購評選制度，草案自25日起預告60天，歡迎各界提供意見或修正建議。

公共工程

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