與卓揆來杯溫暖咖啡解僵局 李彥秀：韓國瑜是政治奇才

藍白日前聯手擋下明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨和立法院長韓國瑜會面詳談數十分鐘，卓揆稱與韓國瑜喝過一杯「溫暖的咖啡」，表示正面。國民黨立委李彥秀今說，「韓國瑜真是政治奇才，開啟朝野協商的可能。」

卓榮泰昨在立法院會國是論壇後，和韓國瑜進行會面，詳談數十分鐘。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，會中韓國瑜給出正面回應，表達會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通。卓榮泰備詢時證實，「喝過一杯很溫暖的咖啡了，彼此都要進行很多努力。」韓國瑜表達願意邀集卓揆和藍綠白三黨黨團幹部吃「和解飯」。

李彥秀說，喝溫暖的咖啡，吃和解飯，絕對是好的開始，民進黨過去把「國人當敵人，把競爭當鬥爭，把守法當手法」，才是政治僵局無法化解最主要的原因。

李彥秀稱讚，韓國瑜真的是百年難得一見的政治奇才。30年前，民進黨前主席施明德「大和解咖啡」化解省籍對立，促進政黨和解；30年後，韓國瑜「溫暖的咖啡」化解行政立法僵局，開啟朝野協商可能。

李彥秀指出，依法行政是民主國家的基本要求，明年度原民禁伐補償經費的來源以及執行的方式可以討論，但就原住民禁伐補償條例，民進黨政府不提覆議、不提釋憲，總統公布實施，行政院就應該依法執行。

李彥秀提到，立院正在總質詢，現在又是十月調漲電價的關鍵時刻，經濟部長郭智輝是有意逃避？還是沒有政治敏感？難道不能在休會的兩個月考察台積電熊本廠嗎？僑委會委員長徐佳青、外交部長林佳龍陪賴清德總統南下見台商，有把正在國會總質詢的卓榮泰放在眼裡嗎？

李彥秀強調，過去這段時間，民進黨政治人物與網軍側翼不斷造謠，明年度總預算沒有付委，害社福津貼發不了，結果遭到事實查核中心打臉是錯誤訊息，政治可以競爭，政治可以攻防，但是絕對不能昧於良心造謠抹黑，朝野和解，化解僵局，請民進黨從「說真話」開始。