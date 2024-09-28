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石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本前防衛大臣石破茂（前左三）當選自民黨總裁，前駐日大使謝長廷（前右四）在臉書貼文恭賀，並分析三大勝選原因。圖／謝長廷臉書
日本前防衛大臣石破茂（前左三）當選自民黨總裁，前駐日大使謝長廷（前右四）在臉書貼文恭賀，並分析三大勝選原因。圖／謝長廷臉書

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選，前駐日大使謝長廷在個人臉書貼文表示，石破茂近年積極研究台灣問題，期待未來持續與台灣保持友善關係。他也分析高市早苗可能因三點原因落敗，但她未來仍是可以期待的重量級政治家。

謝長廷表示，石破議員出身鳥取縣，他論述能力極強，受到一般國民歡迎，但在國會屬於小派系，難以得到多數支持，因此數次與總裁擦身而過，這次是他第五次參選，終償夙願。

謝長廷說，石破茂近年積極主動研究兩岸和台灣問題，曾經數度拜訪台灣和駐日代表處，擔任地方台日親善組織理事長，謝長廷離任時也有來參加日華議員懇談會舉辦送別會，誠意感人，對他當選自民黨總裁𧫴致上誠摯的恭賀之意，期待未來能持續與台灣保持友善關係，維護地域的和平與穩定。

謝長廷並分析，另一位呼聲極高的人選、國會議員高市早苗，在第二輪投票落敗，出乎很多人意外。原因可能有幾個：一、有些議員考慮未來選舉誰當首相自己比較好選，大多投給民間聲望比較高的石破茂。二是日本政界還有少數人不能接受女性首相。三、她公開參拜靖國神社的強烈表態可能招來一些疑慮和擔憂，這些力量暗中聚集扺制。

謝長廷說，不管怎樣，高市早苗近年一直擔任政務官而無法訪問台灣，大家比較陌生，但她對台灣一直很友善，也是未來可以期待的重量級政治家，也希望她不要因此挫折而懐憂餒志。

石破茂 自民黨 謝長廷 高市早苗

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