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聯大第2758號議題增溫 台僑水上入聯宣傳不缺席

中央社／ 紐約27日專電

民間團體今天繼續在聯合國總部附近的東河舉行遊船宣傳台灣入聯活動，聯大第2758號決議文過去每屆大會因台灣缺席都會成為話題，民間團體希望以實際行動維持聲量。

第79屆聯合國大會總辯論期間，紐約民間團體「守護台灣自由」（Keep Taiwan Free）27日發起遊船水上宣傳台灣入聯活動。

遊船由紐約東河岸出發，經自由女神像與聯合國總部大樓，沿途向經過船隻與岸上民眾揮舞旗幟與標語，說明台灣仍不是聯合國成員，國際參與受阻。

台灣民間團體沒有缺席，號召僑胞與留學生參與連續一週各項聲援入聯活動，包括遊行與時報廣場大型電子看板宣傳等。

本屆聯大期間，支持烏克蘭、反對與支持以色列等團體，接連在聯合國總部前廣場發起示威。相對於陸上不間斷的集會，入聯遊船充滿和平氣息，紐約市警方與海岸防衛隊船上人員，都對掛著宣傳標語，靠近舉行會議中聯大總部的台灣船隻揮手致意。

每年聯大期間，有關1971年聯大第2758號決議等相同議題都會再度被提出，相對於台海緊張氣氛，紐約聯大各方的文鬥與國際法攻防戰每年都有不同面向發展。由於美國國務院與澳洲、荷蘭國會今年陸續表態，本屆大會議題也升溫。

2758號決議 聯合國

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