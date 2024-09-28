布林肯會王毅提台海議題 談拜習再互動有信心

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日在聯合國大會場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅，布林肯表示，同意兩國元首拜習溝通的重要性，相信未來數周和數月內會實現。

此外，布林肯對王毅強調維持台海和平穩定的重要性，並關切中方在南海危險且破壞穩定的行徑。

布林肯27日下午會晤王毅，接著在紐約舉行記者會。

布林肯表示，他在會中和王毅討論兩國為落實美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年於舊金山峰會所做承諾的努力，包含打擊鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）、強化軍事溝通，以及討論解決與人工智慧（AI）相關的風險。

被問到拜習未來是否會通話甚至會面，布林肯表示，不透露任何時間表，他可以說的是，跟王毅稍早前對話時討論到拜習舊金山峰會達成的共識，兩人也同意領袖溝通的重要性，「我認為未來數周和數月內會看到這一點。」

國務院發言人米勒（Matthew Miller）轉述，布林肯與王毅會談氣氛坦率、實在且具建設性，討論一系列雙邊、區域與全球議題，雙方強調必須維持溝通管道暢通，也同意在區域和全球議題保持聯繫。

布林肯強調，美國持續關切，中華人民共和國支持俄羅斯的國防工業基礎和對烏侵略戰爭；他說，俄羅斯進口國防產業機具有七成來自中國大陸，微電子產品有九成來自中國大陸，這就是在幫助俄羅斯製造飛彈、裝甲車和彈藥，讓俄國能持續侵略。

布林肯在記者會表示，北京一面說著追求和平，希望終止衝突，一方面又放任中國大陸企業協助俄羅斯總統普亭侵略，這說不通。

布林肯表示，美國的目標不在離間中俄，中俄關係是他們自己的事，但若談到這樣的關係會導致侵略繼續下去，對包含美國在內的很多國家來說都是問題，尤其俄羅斯現在是歐洲自冷戰以降所面臨的最大安全威脅。

米勒表示，布林肯清楚表達需要中方來共同應對俄羅斯給跨大西洋安全構成的威脅。

布林肯重申，美國優先要務依然是解決遭中方拘留和限制出境的美國公民議題，他也提到發生在新疆、西藏和香港的人權議題。

此外，布林肯對王毅表示，美國政策依然是希望避免尖端的美國科技被用來破壞美國自身的國家安全。