義參院副議長：台海極度緊張 應團結挺台灣日本

中央社／ 羅馬27日專電

中國近日對台海與鄰近國家增加威脅，義大利參議院副議長錢益友表示，台海正處於極度緊張狀態，他要向台灣與日本表達親近團結之意，印太地區安全至關重要，必須捍衛自由與民主價值。

錢益友（Gian Marco Centinaio）發布新聞稿指出，最近一段時間，台灣海峽正處於極度緊張狀態，中國不僅派遣更多軍機騷擾台灣空域，北京的偵察機甚至進犯日本領空，日本也對中國的動作予以回應，派出護衛艦通過台海。

錢益友表示，面對事態升級，他認為各界有責任重申對於台灣、日本政府與人民的團結親近。

錢益友強調，無論從地緣政治或商業角度來看，印太地區的安全都至關重要，各界須團結捍衛自由與民主的價值觀，尤其有些國家在極其困難的背景下，仍堅持維護這些價值。

錢益友主張，必須加強以各種外交倡議，來維護台灣的和平與現狀，防止中華人民共和國採取莽撞的軍事行動。

錢益友曾多次訪問台灣，他2023年首次以義國參院副議長身分率團來台訪問，今年5月也曾率領慶賀團來台參加總統賴清德就職典禮。

印太 台海 日本

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