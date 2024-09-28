石破茂任自民黨總裁 台日國安有望更進一步

石破茂廿七日當選新任自民黨總裁。他八月接受日媒朝日新聞旗下雜誌ＡＥＲＡ專訪時說，此次第五度挑戰總裁選舉的主因有三，其中最重要的就是在中央政府新設「防災省」，其發想和台灣有關。

石破提到，台灣與義大利會在地震發生後幾小時內，設置有以下設施的收容中心，包括獨立廁所、餐車，還有以家庭為單位的帳篷隔間的床鋪。相較於一月日本能登半島發生芮氏規模七點六強震後所設的避難所，日本目前的避難所，基本上與一九二三年九月關東大震災後的相差無幾，幾無進步。

石破表示，儘管無法阻止災害發生，「但我們能預防和災害有關的生命損失」。因此主張設立專責防災部會，但「只有首相辦得到」。

賴總統八月十三日也接見由石破所率的「思考日本安全保障議員之會」跨黨派議員訪問團。會後賴總統在社群媒體Ｘ發文，石破隨即轉推。翌日石破就在訪台時表明，若能獲二十位黨籍國會議員推薦，「我非常願意參選」。

有熟知台日關係的外交人士指出，在九月自民黨總裁選舉登場前，石破以外交為起手式，選擇到台灣，代表其注重第一島鏈的防衛概念。石破茂主張日本居第一島鏈重要位置，應積極做到台日安保與台日聯防。若他繼任首相，台日可望在國安上有更進一步討論，也相信他將積極推動。