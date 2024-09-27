駐捷代表處國慶酒會 柯良叡：台捷交流日益增加

中央社／ 布拉格27日專電

捷克代表處昨天舉辦國慶酒會，駐捷代表柯良叡表示，今年台捷在多項合作領域有顯著進展，台捷交流日益增加。捷克參議院首席副議長德拉霍斯則表示，捷克努力支持台灣加入國際組織，並肯定雙方共同援助烏克蘭的成果。

駐捷克代表處昨天晚間在布拉格市中心舉行國慶酒會，共有約250人參加，包含捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、科技部次長哈利科娃（JanaHavlikova）、文化部次長赫拉斯特（OndřejChrást）、眾議院議員岡村勇人（Hayato Okamura）等人出席，顯示捷克政壇對台灣的重視。

談及台捷之間的合作成果，柯良叡致詞時表示，今年雙方在多項合作領域顯現成果，尤其在援助烏克蘭的工作，台捷攜手合作為烏克蘭東部邊境的人民提供飲用水、能源與基礎醫療服務。

柯良叡說，科技合作是台捷關係的重要支柱之一，今年查理大學與國立政治大學展開晶片研究合作，而近期台灣政府官員與企業代表也訪問捷克，前往烏斯季州（Usti region）探尋未來半導體供應鏈的合作機會。

柯良叡表示，2023年開通的台捷直航，進一步促進兩國交流，據統計，2024年第一季台灣赴捷克旅遊人數增長75%，因此他在捷克經常遇到台灣旅客，甚至在布拉格動物園交換對穿山甲的觀察。

柯良叡表示，雙邊交流日益增加，源於台捷相似的歷史道路，和對民主、自由及人權的共同價值觀。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）去年也在聯合國大會發言，強調維護台灣海峽和平的重要性，這讓全球所有熱愛和平的人士產生共鳴。

德拉霍斯在致詞時表示，捷克努力支持台灣進入國際舞台，在一些國際組織中獲得參與資格，例如世界衛生大會（WHA）的觀察員身分。

德拉霍斯說，台捷在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與近年自然災害中相互扶助，例如2022年夏天捷克南摩拉維亞（South Moravian region）發生龍捲風，台灣提供援助；而捷克政府也在今年4月花蓮地震後捐款，協助災區重建。

德拉霍斯感謝台灣在烏俄戰爭爆發後，對捷克應對烏克蘭難民湧入所提供的支持。他說：「毫無疑問地，雙方的合作專案改善烏克蘭東部數十萬人民的生活，我們兩國應為此感到驕傲。」

德拉霍斯也提到兩國在科學領域的合作，目前半導體相關研究中心已開始運作，並期待看到成果。

德拉霍斯表示，台捷在文化合作也有豐碩成果，例如近期捷克國家博物館與國立台灣博物館共同舉辦「捷克城堡與堡邸特展」，並預告2025年將在捷克舉辦「故宮文物百選及其故事」展覽。

為呈現台灣的傳統音樂文化，駐捷代表處邀請當代樂坊在現場表演，以二胡、琵琶、笛子、嗩吶等樂器展現多元聲音，搭配具東方色彩的舞蹈表演，勾勒台灣獨特文化與民俗風情。

半導體 捷克 烏克蘭

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