IPAC創辦人籲台灣朝野團結 傳達參與國際堅定意志

民進黨團日前聲明堅決反對中國扭曲聯大第2758號決議。對中政策跨國議會聯盟創辦人裴倫德日前指出，台灣不僅要深化外交關係與國際民主夥伴合作，更要加強內部的團結促成朝野政黨合作，向國際社會傳達一致且堅定的訊息。

民進黨晚間發布新聞稿表示，國際事務部25日晚間舉行「堅韌之島系列座談：價值外交的全球對話」第4場座談會，以「台灣國際參與的挑戰與機會」為座談主題，邀請中研院法律學研究所助研究員陳玉潔、台灣運動好事協會創辦人劉柏君與前立委林昶佐，並特邀「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」創辦人裴倫德（Luke de Pulford）視訊參與。

民進黨表示，陳玉潔在座談會回顧1971年2758號決議作成時的背景。她指出，該決議是處理中國在聯合國的席位問題，並不涉及台灣，但中國卻意圖曲解該決議，並藉此啟動法律戰，來試圖阻絕台灣參與國際社會的管道與機會。

陳玉潔表示，中國對聯大2758號決議案的錯誤解讀，也連帶影響國際組織及國際社會對台灣定位的立場。IPAC於7月底在年會通過「IPAC聯大第2758號決議各國議會決議範本」，許多參與國的國會紛紛通過反對中國錯誤詮釋2758號的決議，顯見支持台灣國際參與已成為民主國家間的共識。

她指出，台灣的立法院若無法達成共識，將給國際盟友釋放錯誤訊息，台灣朝野政黨需要團結反制中國惡意扭曲，向國際社會傳遞台灣人的聲音，捍衛台灣參與國際的正當權利。

IPAC創辦人裴倫德說，台灣正式成為IPAC的會員具相當關鍵的重要性。首先，台灣內部展現出在有關中國方面的議題，的確是有跨政黨派合作的可能性；其次是讓台灣有機會對於相關議題的想法與立場，未來能被國際社會所聽見。

裴倫德指出，部分國際社會成員受中國影響，對台灣的定位不全然瞭解，因此，台灣應該要增加國際社會的能見度，讓世界瞭解台灣的處境，同時也要向國際社會強調台海衝突的風險若提高，所影響的層面將擴及全球。

裴倫德也認為，台灣自身應採積極作為，不僅要深化外交關係與國際民主夥伴持續合作，更要加強內部的團結促成朝野政黨合作，向國際社會傳達一致且堅定的訊息。

民進黨指出，劉柏君以自身作為穆斯林一員，未來也將推廣穆斯林文化，並與其他阿拉伯國家深化更多外交關係，努力以運動為媒介為台灣到世界交朋友。

林昶佐表示，他當時在立委任內，即嘗試以多元管道向國際民主夥伴爭取台灣國際參與的空間與機會，2020年 IPAC初成立時就全力參與，對外積極建立與各國友台議員的連結，對內致力於遊說各黨加入IPAC。

他指出，台灣政府與非政府團體要跟理念相近的國際公民社會夥伴緊密合作，例如在許多關心人權議題、原住民族政策、性別平權政策、收容難民政策等進步價值的國際組織，都可以汲取經驗找到合作機會，為台灣爭取更多國際參與的可能性。