IPAC創辦人籲台灣朝野團結 傳達參與國際堅定意志

中央社／ 台北27日電
民進黨新聞稿表示，國際事務部25日晚間舉行「堅韌之島系列座談：價值外交的全球對話」第4場座談會。圖／聯合報系資料照片
民進黨新聞稿表示，國際事務部25日晚間舉行「堅韌之島系列座談：價值外交的全球對話」第4場座談會。圖／聯合報系資料照片

民進黨團日前聲明堅決反對中國扭曲聯大第2758號決議。對中政策跨國議會聯盟創辦人裴倫德日前指出，台灣不僅要深化外交關係與國際民主夥伴合作，更要加強內部的團結促成朝野政黨合作，向國際社會傳達一致且堅定的訊息。

民進黨晚間發布新聞稿表示，國際事務部25日晚間舉行「堅韌之島系列座談：價值外交的全球對話」第4場座談會，以「台灣國際參與的挑戰與機會」為座談主題，邀請中研院法律學研究所助研究員陳玉潔、台灣運動好事協會創辦人劉柏君與前立委林昶佐，並特邀「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」創辦人裴倫德（Luke de Pulford）視訊參與。

民進黨表示，陳玉潔在座談會回顧1971年2758號決議作成時的背景。她指出，該決議是處理中國在聯合國的席位問題，並不涉及台灣，但中國卻意圖曲解該決議，並藉此啟動法律戰，來試圖阻絕台灣參與國際社會的管道與機會。

陳玉潔表示，中國對聯大2758號決議案的錯誤解讀，也連帶影響國際組織及國際社會對台灣定位的立場。IPAC於7月底在年會通過「IPAC聯大第2758號決議各國議會決議範本」，許多參與國的國會紛紛通過反對中國錯誤詮釋2758號的決議，顯見支持台灣國際參與已成為民主國家間的共識。

她指出，台灣的立法院若無法達成共識，將給國際盟友釋放錯誤訊息，台灣朝野政黨需要團結反制中國惡意扭曲，向國際社會傳遞台灣人的聲音，捍衛台灣參與國際的正當權利。

IPAC創辦人裴倫德說，台灣正式成為IPAC的會員具相當關鍵的重要性。首先，台灣內部展現出在有關中國方面的議題，的確是有跨政黨派合作的可能性；其次是讓台灣有機會對於相關議題的想法與立場，未來能被國際社會所聽見。

裴倫德指出，部分國際社會成員受中國影響，對台灣的定位不全然瞭解，因此，台灣應該要增加國際社會的能見度，讓世界瞭解台灣的處境，同時也要向國際社會強調台海衝突的風險若提高，所影響的層面將擴及全球。

裴倫德也認為，台灣自身應採積極作為，不僅要深化外交關係與國際民主夥伴持續合作，更要加強內部的團結促成朝野政黨合作，向國際社會傳達一致且堅定的訊息。

民進黨指出，劉柏君以自身作為穆斯林一員，未來也將推廣穆斯林文化，並與其他阿拉伯國家深化更多外交關係，努力以運動為媒介為台灣到世界交朋友。

林昶佐表示，他當時在立委任內，即嘗試以多元管道向國際民主夥伴爭取台灣國際參與的空間與機會，2020年 IPAC初成立時就全力參與，對外積極建立與各國友台議員的連結，對內致力於遊說各黨加入IPAC。

他指出，台灣政府與非政府團體要跟理念相近的國際公民社會夥伴緊密合作，例如在許多關心人權議題、原住民族政策、性別平權政策、收容難民政策等進步價值的國際組織，都可以汲取經驗找到合作機會，為台灣爭取更多國際參與的可能性。

2758號決議 林昶佐 民進黨

延伸閱讀

石破茂當選自民黨總裁 我外交部第一時間致贈賀電

賴清德恭賀石破茂當選日本自民黨總裁

駐美官員投書為台灣發聲 批評中國扭曲2758號決議

外交部：聯大期間G7發聲挺台 共同維護區域和平

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

遭指害高鐵未進高雄車站 吳敦義：當年中央地方都綠執政

高鐵延伸屏東路線未定，民進黨立委李柏毅周二在立法院質詢指，高鐵之所以未進高雄車站，是當時高雄市長吳敦義、交通部前部長毛治...

IPAC創辦人籲台灣朝野團結 傳達參與國際堅定意志

民進黨團日前聲明堅決反對中國扭曲聯大第2758號決議。對中政策跨國議會聯盟創辦人裴倫德日前指出，台灣不僅要深化外交關係與...

颱風重創越南泰國緬甸 外交部宣布各捐助10萬美元

外交部今天表示，颱風摩羯侵襲越南、泰國及緬甸，造成當地嚴重傷亡及財產損失，部長林佳龍今天出席世界台灣商會聯合總會時宣布，...

罷免高虹安第1階段連署達1360份 9/28快閃收件

在網路發起罷免高虹安行動的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」將於明天中午在新竹火車站前廣場舉辦快閃活動，讓民眾填寫及繳交連...

電價可能再喊漲？卓榮泰：會和民眾一起節約用電

電價審議委員會即將再次開會，根據台電內部方案，傾向民生電價維持不變，工業電價調漲約14%。面對電價可能再漲，國民黨立委呂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。