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颱風重創越南泰國緬甸 外交部宣布各捐助10萬美元

中央社／ 台北27日電
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部今天表示，颱風摩羯侵襲越南泰國緬甸，造成當地嚴重傷亡及財產損失，部長林佳龍今天出席世界台灣商會聯合總會時宣布，台灣將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元賑災，盼盡速災後重建。

外交部晚間發布新聞稿表示，颱風摩羯（Yagi）侵襲越南、泰國及緬甸，造成水災及引發土石流災情，導致當地民眾嚴重傷亡及財產損失。

外交部指出，台灣在各地的台商雖受到相當影響，仍展現台灣民眾的熱情，慷慨捐助救災物資，協助重建工作。而東南亞國家是台灣的近鄰，台灣政府及民眾對越南、泰國及緬甸這次災情感同身受。

外交部提到，部長林佳龍今天出席「世界台灣商會聯合總會」第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮時，肯定各地台商協助災後重建，在海外發揚堅韌及熱情的台灣精神，也宣布台灣將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元賑災，盼在3國受創的台商能盡速恢復生產與運作，貢獻當地經濟，加深台灣與東南亞國家及民眾的友誼。

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