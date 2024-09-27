無懼中國施壓 瑞士智庫辦台灣主權研討會

瑞士外交政策論壇以「發現台灣主權不為人知的故事」為題辦研討會，探討聯大2758號決議，因中國施壓提供場地的蘇黎世大學，研討會在升級維安措施下如期舉行。

根據駐瑞士代表處新聞稿，瑞士外交政策論壇（Foraus）與該處在26日晚間合辦前述論壇探討台灣國際地位和區域情勢，增進瑞士各界對台灣國際地位及台海安全的重視。

駐瑞士代表黃偉峰致詞表示，台灣迄今仍無法參與聯合國及其附屬組織，主要是因為中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議，誆稱台灣是中國的一部分，實則中華人民共和國從未統治台灣一日，亦無任何法理基礎支撐其對台灣的主權。

他強調唯有國際社會捍衛以規則為基礎的國際秩序，才能遏止威權主義擴張的野心，確保印太區域的和平穩定。

美國賓州大學教授戴傑（Jacques deLisle）在研討會分析，各項歷史文件顯示台灣主權並不屬於中國，聯大第2758號決議僅處理中國代表權的問題，通篇未提及台灣。他反駁中國刻意錯誤詮釋該決議，其聲索台灣主權實無法理基礎。

蘇黎世大學亞洲暨東方學院資深講師高喜明（Simona Grano）則從地緣政治角度出發，分析台海情勢最新發展，並說明台灣與瑞士、歐洲的關係進展，認為歐洲各國應對台灣國際地位有正確認知，並持續強化台歐雙邊交流合作，以確保台海和平與穩定。

中央研究院歐美所研究員吳建輝剖析，中國聲稱南海與台海為其歷史水域並無國際法基礎，中國刻意扭曲國際法律文件，並透過灰色地帶戰術侵擾，正當化其對南海與台海的主權聲張，完全顯露威權主義擴張的野心。

據駐瑞士代表處瞭解，在研討會舉行前一日，出借場地的蘇黎世大學突接獲中國駐瑞士大使館施壓，強烈抗議活動文宣中使用台灣大使館及台灣大使等字眼，要求停辦，最後在校方要求主辦單位升級維安措施下如期舉行。

這場研討會吸引瑞士智庫學者、媒體記者、其他國家駐瑞士外交官員、學生及各界人士超過200人參與，是瑞士外交政策論壇近年參與人數最多的活動之一。