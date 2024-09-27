快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

罷免高虹安第1階段連署達1360份 9/28快閃收件

中央社／ 新竹市27日電
新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費。圖／聯合報系資料照片

在網路發起罷免高虹安行動的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」將於明天中午在新竹火車站前廣場舉辦快閃活動，讓民眾填寫及繳交連署書等。團隊指出，目前已收到第1階段連署書1360份。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

「罷免高虹安：風城安心上路」本月安排多場快閃活動，已分別於9月9日下午5時30分於頂埔公園、9月12日晚上7時30分在東門市場進行。

此團隊今天在網路社群Threads發文指出，本月最後1場快閃活動將於明天中午12時在新竹火車站廣場舉行，邀民眾到場捐款、寫或繳第1階段連署書、領空白連署書或回寄信封等，一起勇敢站出來讓新竹變好。

團隊提醒，明天活動預計進行1小時，現場會有志工配戴識別證或穿背心，提醒民眾要友善對待志工，尊重現場人員的肖像權和發言權。

團隊今天向中央社記者表示，第1階段提議連署將以3547份為目標，截至今天已收集到第1階段連署書1360份。

罷免 連署書 邱臣遠 高虹安

延伸閱讀

高虹安中秋復出？遭停職後首露面「燦笑出席社區活動」 網狂喊安安市長

「她繼續嘴硬」陳時奮提誣告勝訴 再求償高虹安975萬加收利息

「得到該有的教訓」批高虹安誣告判刑不道歉 陳時奮遞狀求償975萬

神預測高虹安全都中！命理師貼文爆紅 預言2033才又有官運

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

假車牌問題氾濫，背後也與修法後違反嚴重超速案件暴增呈正相關。交通部長陳世凱今答詢民進黨立委林俊憲，提改進措施，首先明年將...

罷免高虹安第1階段連署達1360份 9/28快閃收件

在網路發起罷免高虹安行動的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」將於明天中午在新竹火車站前廣場舉辦快閃活動，讓民眾填寫及繳交連...

電價可能再喊漲？卓榮泰：會和民眾一起節約用電

電價審議委員會即將再次開會，根據台電內部方案，傾向民生電價維持不變，工業電價調漲約14%。面對電價可能再漲，國民黨立委呂...

綠營立委指阻高鐵進高雄車站 吳敦義：睜眼說瞎話

民進黨籍立委李柏毅日前就高鐵議題在立院質詢稱，高鐵沒進高雄車站，是時任高雄市長的吳敦義和交通部長毛治國的「錯誤決定」；吳...

賴清德籲搶地緣政治紅利 林憶君：當前台海兵凶戰危

賴清德總統今在世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱台灣重新打造供應鏈後，會有地緣政治變化帶來的產業紅利。民眾黨立委林憶君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。