罷免高虹安第1階段連署達1360份 9/28快閃收件

在網路發起罷免高虹安行動的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」將於明天中午在新竹火車站前廣場舉辦快閃活動，讓民眾填寫及繳交連署書等。團隊指出，目前已收到第1階段連署書1360份。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

「罷免高虹安：風城安心上路」本月安排多場快閃活動，已分別於9月9日下午5時30分於頂埔公園、9月12日晚上7時30分在東門市場進行。

此團隊今天在網路社群Threads發文指出，本月最後1場快閃活動將於明天中午12時在新竹火車站廣場舉行，邀民眾到場捐款、寫或繳第1階段連署書、領空白連署書或回寄信封等，一起勇敢站出來讓新竹變好。

團隊提醒，明天活動預計進行1小時，現場會有志工配戴識別證或穿背心，提醒民眾要友善對待志工，尊重現場人員的肖像權和發言權。

團隊今天向中央社記者表示，第1階段提議連署將以3547份為目標，截至今天已收集到第1階段連署書1360份。