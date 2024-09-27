電價可能再喊漲？卓榮泰：會和民眾一起節約用電

電價審議委員會即將再次開會，根據台電內部方案，傾向民生電價維持不變，工業電價調漲約14%。面對電價可能再漲，國民黨立委呂玉玲在立法院質詢閣揆卓榮泰，對於電價問題有沒有什麼要對民眾說的？卓榮泰回應：「我會跟民眾一起節約用電」。

呂玉玲表示，台電已經增資、補償達到5000億元。電價審議委員會9月底又要召開，其中17位委員，政府代表有8席、工商代表3席、專家學者6席，工商代表一定反對漲電價，所以政府的態度是關鍵，還有行政院長的指示。

卓榮泰回應，外部的委員已經明顯超過內部的委員，所以應該是讓電價審議委員會的委員去討論。呂玉玲質疑，政府代表還是有8席，因此政府的態度非常關鍵，她批評，政府要漲價就漲價，不要不承擔電價的問題，只甩鍋讓電價審議委員會去背。

卓榮泰再強調，這是制度的結果，民生用電的穩定關係到整個物價跟民生需要，政府真的希望不要再增加民眾的負擔，但還是要電價審議委員去討論。

呂玉玲質疑，我國火力發電占比高達8成，現在能源政策有問題、能源配比有問題，是否應該開國是論壇，討論國家未來的問題？卓榮泰強調，國際大廠來台灣都要用綠電，這是國際趨勢，如果沒有全力發展綠電，接不上國際潮流，所以能源政策沒有問題。

面對呂玉玲追問工業用電是不是會再漲14%，卓榮泰重申要讓電價審議會員會去討論，他不能在開會前就說他怎麼決定？呂玉玲追問，電價問題究竟有沒有甚麼要對民眾說的？卓榮泰回應：「我會跟民眾一起節約用電」。

卓榮泰強調，經濟部長郭智輝說過，2年內要讓台電朝向財務正常的方向前進，政府做了很多節約用電，明年度也對高效能家電的補助投入了相當預算，這不是口號，要一步一步做到。