賴清德籲搶地緣政治紅利 林憶君：當前台海兵凶戰危

賴清德總統今在世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱台灣重新打造供應鏈後，會有地緣政治變化帶來的產業紅利。民眾黨立委林憶君認為，一個好的投資地點必須先有安全穩定的環境，但當前台海兵凶戰危，賴清德應更積極與北京當局對話，降低兩岸發生衝突風險。

林憶君表示，中國疫後經濟復甦疲軟，加上中共對內不斷收緊安全管控，導致許多包含台商在內的跨國企業紛紛出走，政府確實應鼓勵台商回台投資產業，但也必須注意，千萬不要讓這些返台回流的資金跑去炒房、炒股，否則恐造成反效果，影響台灣的民生環境。

林憶君指出，當前世界民主陣營與極權陣營集團對抗逐漸成型，烏克蘭、中東與東亞地區未來都將產生龐大的國防工業需求，的確是台灣可期待的機會，但台灣受限特殊國際地位，要把國防工業產品賣到全世界的機會不高，除了滿足自身防衛需求外，應嘗試融入美國等國的國防供應鏈當中，打造國防工業版本「友岸外包」，才是務實的辦法。

林憶君強調，一個好的投資地點必須先有安全穩定的環境，但當前台海兵凶戰危，內部社會意見分歧也很嚴重，因此賴清德應更積極與北京當局對話，降低兩岸發生衝突風險；對內也應聽取民意，與在野黨展開對話，否則在內外交困狀況下，很難創造穩定的投資環境。