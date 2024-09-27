聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德籲搶地緣政治紅利 林憶君：當前台海兵凶戰危
賴清德總統今在世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱台灣重新打造供應鏈後，會有地緣政治變化帶來的產業紅利。民眾黨立委林憶君認為，一個好的投資地點必須先有安全穩定的環境，但當前台海兵凶戰危，賴清德應更積極與北京當局對話，降低兩岸發生衝突風險。
林憶君表示，中國疫後經濟復甦疲軟，加上中共對內不斷收緊安全管控，導致許多包含台商在內的跨國企業紛紛出走，政府確實應鼓勵台商回台投資產業，但也必須注意，千萬不要讓這些返台回流的資金跑去炒房、炒股，否則恐造成反效果，影響台灣的民生環境。
林憶君指出，當前世界民主陣營與極權陣營集團對抗逐漸成型，烏克蘭、中東與東亞地區未來都將產生龐大的國防工業需求，的確是台灣可期待的機會，但台灣受限特殊國際地位，要把國防工業產品賣到全世界的機會不高，除了滿足自身防衛需求外，應嘗試融入美國等國的國防供應鏈當中，打造國防工業版本「友岸外包」，才是務實的辦法。
林憶君強調，一個好的投資地點必須先有安全穩定的環境，但當前台海兵凶戰危，內部社會意見分歧也很嚴重，因此賴清德應更積極與北京當局對話，降低兩岸發生衝突風險；對內也應聽取民意，與在野黨展開對話，否則在內外交困狀況下，很難創造穩定的投資環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言