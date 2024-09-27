4首長缺席總質詢 行政院：除必要公務一率親自出席

行政院今天有4位部會首長請假立法院會，引發立法院長韓國瑜為此說了重話，行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝韓國瑜院長的提醒，未來除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院院會。

李慧芝表示，為遵守立法院職權行使法第26條規定，並且彰顯行政機關對於立法院的尊重，卓榮泰院長於本會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理外，均應親自出席；如確實因為上述事由致無法出席時，也須於事前辦妥請假手續，務必讓立法院充分知悉相關請假資訊。

李慧芝說，今天施政報告總質詢共有四位首長「因公請假」，包括外交部林佳龍部長因陪同外賓晉見總統暨訪台行程一事請假，並委由田中光政務次長代理出席立法院院會；經濟部郭智輝部長為台日經貿合作，率團訪日拜會交流一事請假，並委由陳正祺政務次長代理出席立法院院會；僑務委員會徐佳青委員長因出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事會議」一事請假，並委由阮昭雄副委員長出席立法院院會；以及原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur因獲派擔任總統特使赴帛琉共和國慶賀該國30周年國慶一事請假，並委由谷縱•喀勒芳安Qucung Qalavangan副主任委員出席立法院院會。

她表示，上述首長都已在今天施政報告總質詢前請假，行政院也已於開會前，依據立法院職權行使法第26條規定向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。