4首長缺席總質詢 行政院：依法請假由代理人出席

4位部會首長今天請假未出席立法院總質詢，立法院長韓國瑜表示，除出國或有特別重要且迫切的公務需要，部會首長不宜請假。行政院則說，4位首長是「因公請假」，行政院已於開會前，依法向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。

外交部長林佳龍、經濟部長郭智輝、僑務委員會委員長徐佳青、原住民族委員會主委曾智勇今天請假未出席立院總質詢，引起國民黨團抗議，韓國瑜也在立法院裁示指出，基於尊重憲法，及重視立法院立委質詢權利，除出國或有特別重要且迫切的公務需要，部會首長不宜請假而委由副首長代表出席。

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，為遵守立法院職權行使法第26條規定，並彰顯行政機關對於立法院的尊重，行政院長卓榮泰在此會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理外，均應親自出席；如確實因為上述事由致無法出席時，亦須於事前辦妥請假手續，務必讓立法院充分知悉相關請假資訊。

對於4位首長今天因公請假事由，李慧芝說，林佳龍是因陪同外賓晉見總統賴清德暨訪台行程一事請假，並委由政務次長田中光代理出席；經濟部長郭智輝則是為台日經貿合作，率團訪日拜會交流，才會請假並委由政務次長陳正祺代理出席。

徐佳青部分，李慧芝表示，徐佳青是因出席「世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事會議」一事請假，並委由副委員長阮昭雄出席立法院院會；而曾智勇則是因獲派擔任總統特使赴帛琉共和國慶賀該國30週年國慶一事請假，並委由副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan出席立法院院會。

李慧芝指出，4位首長因公請假，行政院已於開會前，依據立法院職權行使法第26條規定向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。

李慧芝強調，行政機關一向尊重立法院，行政院也感謝韓國瑜對於過往慣例的再次提醒，未來行政團隊會持續依照卓榮泰指示，除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院院會。