國民黨強化歐洲政黨交流 逐步推動青年黨員互動

前往捷克參加歐亞區域安全論壇的國民黨革命實踐研究院院長林寬裕今天表示，在拜會相關政黨與NGO等基金會後，對方都表達希望加強彼此的互動與交流，特別是在青年黨員的部分，因此未來會更進一步強化這方面的努力。

林寬裕表示，利用前往捷克參加歐亞安全論壇的機會，同時拜會了不少歐洲的相關基金會與政黨，他們共同的訊息就是、澄清外界誤以為他們只和特定政黨來往的誤解，更表達無意涉入台灣內部政治的一貫立場。

林寬裕指出，多位歐盟議會的成員與相關國家的涉外官員都說，歐洲各國對於不同黨派的競爭或合作早就習以為場，聯合政府的觀念對他們來說更是根深蒂固，因此絕對不會也不可能涉入其它國家內部的政治運作。只要是堅持穩定、人權、民主、自由等基本的共同信念，就是共同的夥伴，更應該加強合作。

林寬裕同時舉捷克政黨KDP為例，在和兩位該黨青年團負責人菲費翟諾娃（Fay Frydrynova）與海倫娜馬丁克華（Helena Martinkova）的深入交換意見後，他們迫切希望能夠進一步加強彼此青年黨員的互動。

林寬裕向對方表示，自從國民黨主席朱立倫上任後，把青年族群的經營列為最重要的目標之一，除了青年參選的加權外，在國會議員的政黨席次上，更是提名了多位青年世代，如今國民黨在立法院三個黨團中，國民黨委員平均年齡是最低的。KDP對於國民黨青年團總團長與青工會總會長是黨內當然中常委的做法表示羨慕，並希望他們的政黨也應該比照。

另外，林寬裕在與捷克布卡拉基金會負責人葛利格布魯諾（Greg Bruno）會面時，由於雙方都曾經擔任過主要媒體的駐外特派員，因此也都認為透過媒體的公眾外交應該要加強，特別是對於假訊息當道的認知作戰，更是應該有所警惕。

布魯諾說，他即將率一個歐洲的媒體團到台灣採訪，他們完全是無黨無派的媒體工作者，希望到時候可以也和台灣的黨政記者交流。