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石破茂當選自民黨總裁 民眾黨：期待繼續深化合作

中央社／ 台北27日電
石破茂（中）勝選成為自民黨第28任總裁。圖／歐新社
石破茂（中）勝選成為自民黨第28任總裁。圖／歐新社

日本自民黨總裁選舉結果前幹事長石破茂勝選，成為自民黨第28任總裁。民眾黨表示，恭喜石破茂當選自民黨新任總裁，並期待與石破茂及其領導的自民黨政府，繼續深化雙邊合作，共同維護亞太地區和平穩定。

日本自民黨總裁選舉結果今天出爐，5度挑戰並將此役視為「最後一戰」的石破茂，在第二輪投票擊敗對手高市早苗，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為第102任首相。

民眾黨下午透過聲明表示，恭喜石破茂當選自民黨新任總裁，民眾黨與自民黨一直保持密切交流，今年8月民眾黨主席柯文哲與民眾黨立委吳春城才與石破茂會面，雙方針對東亞外交軍事議題交換意見。

民眾黨指出，台灣與日本有著深厚的歷史淵源和堅實的友好關係，無論是經濟、文化還是安全領域的合作，都具有重要意義。

民眾黨指出，期待與石破茂及其領導的自民黨政府，繼續深化雙邊合作，共同維護亞太地區的和平與穩定。

柯文哲 民眾黨 石破茂 自民黨

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