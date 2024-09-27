李柏毅：高鐵沒進高雄車站 是吳敦義留給高雄爛攤

民進黨立委李柏毅日前在立法院質詢時指稱高鐵所以沒有進入高雄車站，是曾任高雄市長的前國民黨主席吳敦義與前交通部長毛治國的「錯誤決定」，吳敦義今天中午在臉書批評李柏毅「睜眼說瞎話」。李柏毅再反擊，吳敦義真的很會轉彎，市長任內留了這麼多爛攤給高雄，難怪卸任後，連續三次參選立委都不敢回高雄，怕被高雄鄉親唾棄。

李柏毅表示，最初核定高鐵站點時是在1993年、1999年正式開工，過程中央到地方皆是國民黨執政，而吳敦義則是在1990至1998年擔任高雄市長，吳敦義竟然移花接木，將當年核定時間與後續「補破網」而提出的高雄方案時間混為一談，把責任推得一乾二淨。

李柏毅拿出高鐵時間軸指出，2007年提出的高鐵延伸高雄方案，就是為了補正吳敦義和毛治國的破網。他也反問吳敦義，從規畫到動工都是國民黨執政，高鐵也到2007年1月才開始營運，到底與陳菊市長有何關係？

李柏毅表示，國民黨政府從最初欠缺周詳的計畫，到最後否決延伸線，一直以來阻撓高雄發展、延宕高鐵建設。正是因為最初核定時沒有納入高雄車站，這項「錯誤決策」造就高鐵南延無法配合鐵路地下化工程共同施作，讓正在起飛的高雄必須回頭做「補破網」的艱難決定。

李柏毅指出，高鐵南延高雄方案之所以這麼多爭議需要解決，正是前人種下的惡果。若當年一開始就核定進入高雄車站，如今工程或許早已完工，現在的討論只不過是在幫吳敦義收拾爛攤子罷了。