大法官宣判死刑有條件合憲 卓榮泰：必要時還是會執行

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，在野質疑實質廢死。行政院長卓榮泰今天表示，他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執行死刑；在社會上，經過相關條件之後，有其必要跟空間的時候，還是要執行。

卓榮泰今天率領部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢，國民黨立委翁曉玲關心死刑議題，她表示這次大法官裁判引起社會不滿，雖說大法官沒有宣告死刑違憲，但設下了很多條件，例如要求各級法院的法官採一致決，詢問卓榮泰是否認同這樣的看法。

卓榮泰表示，他也注意到有條件合憲，這些條件可以在未來修法的過程當中，讓它符合，但他不覺得這樣就等同於是實質廢死，政府還有執行死刑，在社會上，經過這些條件之後，有其必要跟空間的時候，還是要執行。

翁曉玲表示，這次憲法法院的裁判，有7位大法官是完全贊同死刑有條件合憲，5位大法官分別提出了不同意見，有一位大法官是完全的反對，就是支持廢死，這樣的比例代表什麼意義？卓榮泰說，在討論的過程，一定相當的意見分歧，而且各有意見。

翁曉玲指出，立委也會針對大法官釋憲意旨提案修法，如果立法院通過了一個與大法官意旨不盡相同的法律，你們會適用新法嗎？

卓榮泰表示，大法官的幾個條件都明列在解釋文裡面，如果達到這些條件，當然可以做一些修法上的討論，但終究還是要在社會共同標準底下。

翁曉玲說，大法官的解釋未必能夠完全拘束立法院，更何況憲法裁判有高度的爭議，恐怕未來也會影響司法實踐的運作，所以她作為一個立法委員，一定會更實際和尊重民意，進行相關修法；同時她也希望立法院修出來的法，行政機關必須要依法行政。