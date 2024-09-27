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【即時短評】國安會太上組織 凌駕全民戰力綜合協調會報

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「全社會防衛韌性委員會」昨天召開首場會議，賴清德總統親臨致詞。圖／聯合報系資料照片
「全社會防衛韌性委員會」昨天召開首場會議，賴清德總統親臨致詞。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，提出相關報告，設定總目標與工作機制。但行政院原本依法設有「全民戰力綜合協調會報」，如今多了沒有法源、缺乏預算權的國安會太上機構，恐流於形式、疊床架屋。

國軍在重大災害奉命投入人力、物力，從事防救災與重建工作所需費用，根據災害防救法與施行細則規定，受助的地方政府事後應歸墊相關支出。過去行政院只以一紙公文下令國防部自行埋單結案，並非正常程序。

同樣，全社會防衛韌性案內容的動員機制，各部會都有權力及依法必須負擔的義務，戰爭民防、動員物資救災都牽涉預算，尤其是戰時施政預算編列，但總統府並不負責相關預算編列。

由國安會承賴總統命令主導的「全社會防衛韌性委員會」，位階望似弭高，但其實只是一個沒有法源的諮詢單位或任務編組，政府不思將有法源全民戰力綜合協調會報加以整頓落實，卻要創設一個太上組織，由總統府國安會指揮行政院各部會，混亂整個國家體制。

如果總統府有意親自主導全民防衛的政策，可先修法源，在全民防衛動員準備法中納入這項「全社會防衛韌性委員會」組織權責，並明確律定各部會、六都與縣市政府的權利、義務。民主國家戰爭、救災執行完，有預算編列、執行與歸墊程序，不是由沒有預算權的國安會畫餅執行。

國安會 國防部 戰爭 民防 總統府 行政院 賴清德

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