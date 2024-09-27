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石破茂當選自民黨總裁 學者：日中關係可能更緊張

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁。圖／路透
日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁。圖／路透

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相，開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲認為，石破茂的外交立場強硬，美日同盟應會更強化，日中的外交關係則可能更緊張。

陳文甲表示，隨著石破茂勝選，對美日中三邊關係將帶來顯著影響，由於石破的外交立場較為強硬，特別在應對中國挑釁和增強日本自衛隊防衛能力方面，這符合美國的印太戰略，所以美日同盟將進一步強化，也會促使雙方在安全與經濟領域的合作加深。

他指出，對中國而言，石破的強硬態度將導致雙邊關係更加緊張，尤其是在東海與台海安全問題上，所以石破將會維持中日之間的經濟聯繫，但整體外交政策偏向美國與盟友合作，進一步制衡中國的軍事、外交與經濟的影響力。

對於台日關係方面，陳文甲認為，由於石破茂一向強調日本的國防與安全，並多次表態支持台灣安全，特別是在台海衝突風險下推動「區域嚇阻力」的增強。所以未來台日在美國引領下，將在安全、情報和技術等方面進行深化合作；至於在經濟和科技領域的合作也能得到加強。

陳文甲表示，石破茂的當選，對台日關係有望帶來積極影響，台日關係將趨於緊密，並在應對中國挑戰時也能進行合作，共同推進區域和平與穩定。

台日關係 台海 日本 石破茂 自民黨 自衛隊

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