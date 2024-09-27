石破茂當選自民黨總裁 卓榮泰：祝福 持續深化台日關係

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相。行政院長卓榮泰表示，我方除了祝福，當然也希望持續深化台日關係。輔大教授何思慎則分析，台日關係已有穩健發展「親不會親到哪去，壞也壞不到哪去」。

卓榮泰在立法院表示，民主夥伴國家的民主成熟到一定程度後，對於國策發展應該都有長遠觀察、制定，任何經民主選出的領導人，我方除了祝福外，當然也希望持續深化台日關係，尤其現在民主夥伴國家的產業鏈、共同防禦和平文定，一定有需要持續深化彼此關係。

輔大日文系特聘教授何思慎表示，日本前首相岸田文雄先前因派閥政治獻金弊案下台，石破茂的競爭對手高市早苗因與安倍派關係密切，遭質疑恐怕無法處理長期累積的黨內政治獻金問題，石破茂與派閥連結較不深，較能沒有包袱面對問題，有助於自民黨面對即將到來的眾議院選舉。

何思慎指出，石破茂的政治立場不若高市早苗的極右派，應該能改善對中、韓的對話關係，尤其高市早苗「歷史修正主義」的史觀立場曾經引發美方質疑，甚至可能影響美、中、韓關係，石破茂的當選，應該能同時穩住自民黨選情以及外交關係。

何思慎認為，自民黨與台灣的關係還是會在既有的架構上持續發展，台日關係會走在既有的軌道上「親不會親到哪去，壞也壞不到哪去」，雙方始終維持經濟文化交流以及二軌對話，這樣的關係不會受影響。

他指出，石破茂過去也經常來台訪問，對台並不陌生、台灣朝野政治人物對他也不陌生，對未來發展不必特別看好看壞。石破茂如果可以穩健處理日中、美日同盟關係，對於東亞安全局勢而言就是好的發展。