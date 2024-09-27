快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

立委憂COVID-19捲土重來 邱泰源：繼續支持防治工作

中央社／ 台北27日電
衛福部長邱泰源。記者陳正興／攝影
衛福部長邱泰源。記者陳正興／攝影

國民黨立委萬美玲今天質詢，關注國內COVID-19疫情會不會捲土重來，以及抗病毒藥物目前儲備量。衛福部邱泰源表示，繼續支持COVID-19所有防治工作，目前抗病毒藥物充裕無虞。行政院長卓榮泰也指出，不管是疫苗、備藥或口罩，能夠提前準備的，會要求衛福部要確實到位。

立法院會下午繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，部會首長列席。萬美玲質詢時表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不斷變異，尤其進入秋冬，疫情會不會突然有很大變化，必須做好準備，包括抗病毒藥物的儲備量。邱泰源答覆，繼續支持COVID-19所有防治工作，抗病毒藥物很貴，而且有效期，所以一定要控制得相當好，目前抗病毒藥物充裕無虞。

卓榮泰表示，謝謝立委透過寶貴的質詢時間，提醒民眾防疫不要掉以輕心，非常感激。

衛福部疾病管制署18日已宣布，今年度COVID-19、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。10月1日開始，接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；11月1日起第2階段，年滿6個月以上皆可打COVID-19疫苗，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

卓榮泰今天答覆萬美玲質詢時說明，既然排出這樣的期程，一定會要求衛福部備足充分的疫苗。

卓榮泰強調，衛福部要記取過去的例子和經驗，在往後的時間內，不要重複過去讓民眾感到不安。不管是疫苗、備藥或口罩，能夠提前準備的，會要求衛福部要確實到位。

COVID-19 卓榮泰 流感疫苗 萬美玲 衛福部 邱泰源

延伸閱讀

陳雪生喊話朝野共解總預算案困境 卓榮泰讚雪中送炭

嗆不用吳思瑤代言 黃國昌：退預算歡迎卓榮泰來溝通

內閣互打後 卓榮泰邱泰源彭啟明「手牽手」大和解

邱泰源自爆賴總統痛罵彭啓明 黃國昌：早示警他不適任

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

假車牌問題氾濫，背後也與修法後違反嚴重超速案件暴增呈正相關。交通部長陳世凱今答詢民進黨立委林俊憲，提改進措施，首先明年將...

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

民進黨立委蔡其昌今天表示，台北大巨蛋啟用後效益很高，他要為中南部民眾、球迷請益，中南部也需要一個巨蛋。行政院長卓榮泰回應...

大法官宣判死刑有條件合憲 卓榮泰：必要時還是會執行

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，在野質疑實質廢死。行政院長卓榮泰今天表示，他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執...

石破茂當選自民黨總裁 學者：日中關係可能更緊張

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相，開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲認為，...

石破茂當選自民黨總裁 卓榮泰：祝福 持續深化台日關係

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相。行政院長卓榮泰表示，我方除了祝福，當然也希望持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。