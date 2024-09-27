立委憂COVID-19捲土重來 邱泰源：繼續支持防治工作

國民黨立委萬美玲今天質詢，關注國內COVID-19疫情會不會捲土重來，以及抗病毒藥物目前儲備量。衛福部長邱泰源表示，繼續支持COVID-19所有防治工作，目前抗病毒藥物充裕無虞。行政院長卓榮泰也指出，不管是疫苗、備藥或口罩，能夠提前準備的，會要求衛福部要確實到位。

立法院會下午繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，部會首長列席。萬美玲質詢時表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不斷變異，尤其進入秋冬，疫情會不會突然有很大變化，必須做好準備，包括抗病毒藥物的儲備量。邱泰源答覆，繼續支持COVID-19所有防治工作，抗病毒藥物很貴，而且有效期，所以一定要控制得相當好，目前抗病毒藥物充裕無虞。

卓榮泰表示，謝謝立委透過寶貴的質詢時間，提醒民眾防疫不要掉以輕心，非常感激。

衛福部疾病管制署18日已宣布，今年度COVID-19、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。10月1日開始，接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；11月1日起第2階段，年滿6個月以上皆可打COVID-19疫苗，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

卓榮泰今天答覆萬美玲質詢時說明，既然排出這樣的期程，一定會要求衛福部備足充分的疫苗。

卓榮泰強調，衛福部要記取過去的例子和經驗，在往後的時間內，不要重複過去讓民眾感到不安。不管是疫苗、備藥或口罩，能夠提前準備的，會要求衛福部要確實到位。