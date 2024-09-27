高鐵延伸屏東鍾佳濱提台南路線 卓榮泰：沒被討論過

屏東出身的民進黨立委鍾佳濱25日因手傷動手術，今天他負傷在立法院質詢行政院長卓榮泰，關心高鐵延伸屏東等議題，認為路線可討論，但整體絕不能延宕，也說外界提議可採「台南案」，從高鐵台南站直接開到屏東。

行政院長卓榮泰回應，「我要請部長跟交通規劃專家學者（討論）」，但在討論過程中，好像這個創意沒有被討論過。

立法院會今天進行施政總質詢，鍾佳濱25日因左手受傷動手術，今天綁著手臂吊帶質詢，引發關注。

鍾佳濱站上質詢台時，會議主席、立法院長韓國瑜說，鍾佳濱剛剛手術完畢，今天是負傷質詢，精神令人感佩，祝福鍾佳濱早日康復。

鍾佳濱指出，高鐵延伸屏東的路線除了「左營案」外，即左營高鐵站開到屏東，而之前有高雄的立委關心此案，有人說可以採「高雄案」，即從高鐵左營站經高雄火車站再到屏東，但如果要採高雄案，高雄市長陳其邁提及要再挖10年。

鍾佳濱說，身為屏東人，對於高鐵延伸屏東絕對不能延宕，這沒有商量的餘地，但要怎麼延伸，這個路線可以討論，而除了左營案、高雄案外，也有人提出台南案，從高鐵台南站直接拉到屏東，未來也可以走這條路線往台東、花蓮，這樣是否能解決遲遲不能決定要採左營案或高雄案的情況。