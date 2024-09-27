快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

高鐵延伸屏東鍾佳濱提台南路線 卓榮泰：沒被討論過

中央社／ 台北27日電
民進黨立委鍾佳濱。圖／中央社
民進黨立委鍾佳濱。圖／中央社

屏東出身的民進黨立委鍾佳濱25日因手傷動手術，今天他負傷在立法院質詢行政院卓榮泰，關心高鐵延伸屏東等議題，認為路線可討論，但整體絕不能延宕，也說外界提議可採「台南案」，從高鐵台南站直接開到屏東。

行政院長卓榮泰回應，「我要請部長跟交通規劃專家學者（討論）」，但在討論過程中，好像這個創意沒有被討論過。

立法院會今天進行施政總質詢，鍾佳濱25日因左手受傷動手術，今天綁著手臂吊帶質詢，引發關注。

鍾佳濱站上質詢台時，會議主席、立法院長韓國瑜說，鍾佳濱剛剛手術完畢，今天是負傷質詢，精神令人感佩，祝福鍾佳濱早日康復。

鍾佳濱指出，高鐵延伸屏東的路線除了「左營案」外，即左營高鐵站開到屏東，而之前有高雄的立委關心此案，有人說可以採「高雄案」，即從高鐵左營站經高雄火車站再到屏東，但如果要採高雄案，高雄市長陳其邁提及要再挖10年。

鍾佳濱說，身為屏東人，對於高鐵延伸屏東絕對不能延宕，這沒有商量的餘地，但要怎麼延伸，這個路線可以討論，而除了左營案、高雄案外，也有人提出台南案，從高鐵台南站直接拉到屏東，未來也可以走這條路線往台東、花蓮，這樣是否能解決遲遲不能決定要採左營案或高雄案的情況。

卓榮泰 屏東 行政院 鍾佳濱 高鐵

延伸閱讀

陳雪生喊話朝野共解總預算案困境 卓榮泰讚雪中送炭

嗆不用吳思瑤代言 黃國昌：退預算歡迎卓榮泰來溝通

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

卓榮泰：我同意郭智輝赴日考察 盼帶來更多合作

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

假車牌問題氾濫，背後也與修法後違反嚴重超速案件暴增呈正相關。交通部長陳世凱今答詢民進黨立委林俊憲，提改進措施，首先明年將...

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

民進黨立委蔡其昌今天表示，台北大巨蛋啟用後效益很高，他要為中南部民眾、球迷請益，中南部也需要一個巨蛋。行政院長卓榮泰回應...

大法官宣判死刑有條件合憲 卓榮泰：必要時還是會執行

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，在野質疑實質廢死。行政院長卓榮泰今天表示，他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執...

石破茂當選自民黨總裁 學者：日中關係可能更緊張

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相，開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲認為，...

石破茂當選自民黨總裁 卓榮泰：祝福 持續深化台日關係

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相。行政院長卓榮泰表示，我方除了祝福，當然也希望持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。