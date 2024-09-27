桃市遭中央扣減1億多補助款 卓揆：是提醒要財務健全

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委萬美玲質詢質疑，桃園市遭扣減1億多元補助款，是懲罰桃園市。卓榮泰回應，原意不在懲罰，而是要提醒桃園市府要健全財務，

萬美玲說，桃園市近年人口年增率達1.32%、六都最高、全台第一。近5年來，中央統籌分配款、一般性補助款分配給六都的金額，桃園市最低。114年度預算編列，桃園市只有438.18億，蟬聯六都最低。

萬美玲表示，桃園市創稅名列前茅，補助款卻是全國倒數第三（扣掉離島），對桃園非常不公平。中央還以「縣市執行非法定社福支出」為由，扣減桃園1億多元的補助款，這是全國扣最多的。她要替桃園叫屈，執行中央政策，也許中央政策不完善，地方來做，這樣不能接受。根據地方制度法或財劃法，地方政府社福業務可因地制宜，請問卓榮泰認同嗎？

卓榮泰表示，桃園市身為最年輕的都市，很多地方值得地方、中央合作，但合作過程要謹守地方自治跟財政紀律，如果有違誤，應該有法源依據，他同意少子化是國安問題。

萬美玲質疑，桃園市為刺激生育率祭出不少政策，例如5歲幼兒教育助學金、好孕專車、凍卵補助、產後憂鬱心理諮商、國中小營養午餐免費等，這些對解決少子化有幫助，為何要受到中央懲罰？卓榮泰表示，謝謝歷屆市長努力，好的制度延續，對生育補助，桃園站在很前面。主計長陳淑姿解釋，這部分是因為有短絀，又增加福利款，歷年有照監察院裁示，針對這個部分要有裁定標準。

萬美玲進一步說，「囤房稅2.0」今年7月上路，桃園市府也很配合，把單一自住稅率跟一年內待銷房屋稅調降，稅損9000多萬，配合實施囤房稅，計算起來，扣補助1億加上稅損9000多萬，一來一往少了2億預算。財劃法修正已經邀集各地方政府徵集意見，獲得初步分配指標共識，希望行政院盡速提出版本，同時對於今天討論的以非法定社福支出為由扣減補助款，是否3個月內提出檢討？