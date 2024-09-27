快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市遭中央扣減1億多補助款 卓揆：是提醒要財務健全

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委萬美玲質詢。記者季相儒／攝影
國民黨立委萬美玲質詢。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委萬美玲質詢質疑，桃園市遭扣減1億多元補助款，是懲罰桃園市。卓榮泰回應，原意不在懲罰，而是要提醒桃園市府要健全財務

萬美玲說，桃園市近年人口年增率達1.32%、六都最高、全台第一。近5年來，中央統籌分配款、一般性補助款分配給六都的金額，桃園市最低。114年度預算編列，桃園市只有438.18億，蟬聯六都最低。

萬美玲表示，桃園市創稅名列前茅，補助款卻是全國倒數第三（扣掉離島），對桃園非常不公平。中央還以「縣市執行非法定社福支出」為由，扣減桃園1億多元的補助款，這是全國扣最多的。她要替桃園叫屈，執行中央政策，也許中央政策不完善，地方來做，這樣不能接受。根據地方制度法或財劃法，地方政府社福業務可因地制宜，請問卓榮泰認同嗎？

卓榮泰表示，桃園市身為最年輕的都市，很多地方值得地方、中央合作，但合作過程要謹守地方自治跟財政紀律，如果有違誤，應該有法源依據，他同意少子化是國安問題。

萬美玲質疑，桃園市為刺激生育率祭出不少政策，例如5歲幼兒教育助學金、好孕專車、凍卵補助、產後憂鬱心理諮商、國中小營養午餐免費等，這些對解決少子化有幫助，為何要受到中央懲罰？卓榮泰表示，謝謝歷屆市長努力，好的制度延續，對生育補助，桃園站在很前面。主計長陳淑姿解釋，這部分是因為有短絀，又增加福利款，歷年有照監察院裁示，針對這個部分要有裁定標準。

萬美玲進一步說，「囤房稅2.0」今年7月上路，桃園市府也很配合，把單一自住稅率跟一年內待銷房屋稅調降，稅損9000多萬，配合實施囤房稅，計算起來，扣補助1億加上稅損9000多萬，一來一往少了2億預算。財劃法修正已經邀集各地方政府徵集意見，獲得初步分配指標共識，希望行政院盡速提出版本，同時對於今天討論的以非法定社福支出為由扣減補助款，是否3個月內提出檢討？

卓榮泰表示，萬美玲說懲罰性扣減一億，但原意不在懲罰，而是要提醒桃園市府要健全財務，上年度決算短絀63.2億，下一年度補助增加23.6億。上個年度短絀，下年度又增加補助，財務只會惡化，不希望達到這目的。萬回嗆，桃園市府財政不論是惡化、短絀，可能不是哪個首長造成，可能是延續性的，但這樣懲罰，且用這樣的理由不能接受。

行政院長卓榮泰（左二）、主計長陳淑姿（左一）、財政部長莊翠雲（右一）前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左二）、主計長陳淑姿（左一）、財政部長莊翠雲（右一）前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影

卓榮泰 桃園 萬美玲 補助款 財劃法 財務

延伸閱讀

【重磅快評】一杯溫暖咖啡後 責任轉嫁韓國瑜頭上？

陳雪生喊話朝野共解總預算案困境 卓榮泰讚雪中送炭

嗆不用吳思瑤代言 黃國昌：退預算歡迎卓榮泰來溝通

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

相關新聞

立法院會郭智輝等4部會首長請假 韓國瑜不忍說重話了

總統兼民進黨主席賴清德日前下軍令狀，要求綠委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，今...

明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

假車牌問題氾濫，背後也與修法後違反嚴重超速案件暴增呈正相關。交通部長陳世凱今答詢民進黨立委林俊憲，提改進措施，首先明年將...

蔡其昌盼中南部有巨蛋 卓榮泰：生蛋不易養蛋更難

民進黨立委蔡其昌今天表示，台北大巨蛋啟用後效益很高，他要為中南部民眾、球迷請益，中南部也需要一個巨蛋。行政院長卓榮泰回應...

大法官宣判死刑有條件合憲 卓榮泰：必要時還是會執行

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，在野質疑實質廢死。行政院長卓榮泰今天表示，他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執...

即時短評／國安會太上組織 凌駕全民戰力綜合協調會報

賴清德總統昨天主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，提出相關報告，設定總目標與工作機制。但行政院原本依法設有「全民戰力綜...

石破茂當選自民黨總裁 學者：日中關係可能更緊張

日本自民黨總裁選舉，由前防衛大臣石破茂當選新任總裁，未來可望當選日本首相，開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。