日本新首相誕生 石破茂主張全力避免中共武力犯台

日本前防衛大臣石破茂今天在自民黨總裁選舉第二輪勝出，將成為日本的下任首相。石破茂曾數度訪台，在台灣問題上，他主張應全力避免中共武力犯台發生；另外，他在新冠疫情期間提到，防疫若要有成，應該效法台灣。

石破茂今年8月以眾議員身分率團訪台，針對台灣若遭武力攻擊，日本應如何應對的問題，石破茂受訪時表示，目前應全力思考如何避免這樣的事態發生，至於事態若真的發生，他不便公開對外說明結論。在賴清德總統的接見中，石破茂則以俄烏戰爭為例，強調當務之急就是要防範今日的烏克蘭成為明日的東北亞。

2022年7月30日，石破茂等4位跨黨派日本國會議員訪台，石破茂當時表示，台日之間具體的安保政策如何合作，牽涉法律和條約，未來需有更多討論形成共識，具體擬定對策，才能守護亞太地區的穩定；該次訪台也會見時任總統蔡英文。

石破茂也被視為日本前首相安倍晉三繼承人，訪台期間他曾表示，日本前首相安倍晉三壯志未酬，訪團成員將承續遺志，維護民主與言論自由，並與理念相近、共享普世價值觀的台灣合作。

在新冠疫情期間，2020年8月，石破茂在電視節目上表示，防疫若要有成，應該效法台灣。與代表處往來部分，石破茂與駐日代表處也多有接觸。駐日代表謝長廷今年7月卸任返國，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」舉辦感謝會為他送行，石破茂也到場致意。2020年，前總統李登輝7月30日辭世，駐日代表處設置追思處供人悼念，石破茂也親自到場悼念。