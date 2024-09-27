石破茂當選自民黨總裁 外交部：第一時間致賀

日本自民黨總裁選舉，石破茂經二輪投票當選為新任總裁，外交部表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處於第一時間代表政府致贈賀電。

外交部表示，日本自民黨長年與我國互動緊密，雙方情誼深厚，是理念相近的友人。該黨國會議員頻繁組團訪台，積極促進台日在各領域的合作交流，並以具體行動深化台日價值外交及同盟外交，例如石破眾議員甫於日前組團訪台，就安全保障議題與我國各界交換意見，並於訪台期間宣布參選。

外交部指出，自民黨執政下的日本政府近年持續在各個國際重要場合重申台海和平穩定的重要性，並支持我國參與世界衛生組織等國際組織，我國對此表達由衷感謝之意。

外交部誠摯期盼日本自民黨未來在石破茂總裁的帶領下，持續深化與我國合作，共同推動台日全方位實質關係，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。