遭指害高鐵未進高雄車站 吳敦義：當年中央地方都綠執政

高鐵延伸屏東路線未定，民進黨立委李柏毅周二在立法院質詢指，高鐵之所以未進高雄車站，是當時高雄市長吳敦義、交通部前部長毛治國的「錯誤決定」。前副總統吳敦義今在臉書表示，「高雄方案」是2007年的事，那年從地方到中央都是民進黨執政。

吳敦義表示，就如交通部長陳世凱所言，在2007年時高鐵是要進到高雄車站，當時是有這樣的方案，那時的總統是陳水扁、高雄市長則是陳菊。但李柏毅卻說，當初吳敦義和毛治國都認為「高雄方案」不可行，還說他「當年核定站點掠過高雄車站」。

吳敦義指出，李柏毅這些話不僅是信口開河，簡直是睜眼說瞎話。首先，他於1990年至1998年擔任高雄市長，在中央決定興建高鐵時，他就主張「三鐵共構」，極力爭取高鐵進入高雄車站，與台鐵、捷運共站，可惜他的建議未獲中央同意，所以誣稱本人認為高鐵進入高雄車站「不可行」，根本就是歪曲事實。

吳敦義表示，無論是陳世凱或李柏毅所謂的「高雄方案」，都是指2007年的事。那年，從地方到中央都是民進黨執政，而他卸任高雄市長已近9年，身分是南投縣選出的立委，要就教李柏毅，一個立委有什麼權力核定高鐵站點？而他既主張高雄車站應「三鐵共構」，就不可能反對高鐵進入高雄車站，那2007年的「高雄方案」未推動，竟然能夠扯到他身上，這扯功也未免太厲害了。

吳敦義強調，他曾任三屆立委，並且都是民選，深深體認國會議員在民主殿堂問政，必須有憑有據、言之有物，而非是無的放矢、信口雌黃，如果立委都是有話就說、憑空編造，是不可能受到尊重的。