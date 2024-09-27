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轟賴清德戰爭紅利掛嘴上 李彥秀：台商哪敢把錢投台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
世界台灣商會聯合總會第30屆年會今起一連3天在高雄萬豪酒店登場，賴清德總統南下與會。記者劉學聖／攝影
世界台灣商會聯合總會第30屆年會今起一連3天在高雄萬豪酒店登場，賴清德總統南下與會。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今早南下高雄參加世界台灣商會聯合總會30周年盛會，強調地緣政治變化帶來產業紅利。國民黨立委李彥秀說，誰敢把資金投在烽火戰場，賴清德把地緣政治與戰爭紅利掛在嘴上，對台商回流毫無幫助。

賴總統今早南下高雄參加世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱許台商成為台灣與國際的橋梁，讓台灣能走向世界，是台灣之光，名譽大使。他表示，包括軍工、半導體、人工智慧、安全監控、次世代通訊等5大產業，都符合地緣政治變化，民主陣營的需要，台灣位第一島列最前面，希望世界各地台商也都能回國投資。

李彥秀說，過去民進黨一天到晚高喊「矽盾」、「地緣政治」，結果被台積電前董事長劉德音打臉，劉德音說「中共不會因為半導體而入侵台灣，中共也不會因為半導體而不入侵台灣。」經濟學人說「台灣，全世界最危險的地方」，CNN也評論「台灣，沒有最危險，只有更危險」。請問全世界有哪一家公司，哪一位台商，敢把資金投資在烽火的戰場上？

李彥秀表示，全國工業總會2015年白皮書就提到台灣「缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才」的「五缺」問題；上周，工總2024年白皮書，五缺問題更為惡化，更加碼提醒政府正面臨「四項難題及六大挑戰」。今年，中央政府總預算歲出部分高達3.12兆，每年花這麼多錢，投資環境的問題一項都沒有改善。請問，全世界有哪一家公司，哪一位台商，敢把工廠設在只敢保證5年不缺電的地方？

李彥秀強調，總統的角色，應該是把台灣投資環境作好，讓兩岸關係和緩，台商自然會爭相回流投資，創造國家產值稅收，創造優質工作機會。而不是一天到晚把地緣政治與戰爭紅利掛在嘴上，這對吸引台商回流完全沒有幫助。

半導體 台商 台積電 李彥秀 賴清德

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