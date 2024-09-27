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賀石破茂當選自民黨總裁 朱立倫：盼深化兩黨近70年情誼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對日本自民黨27日選出石破茂（左）擔任自民黨第28任總裁，國民黨主席朱立倫（右）表達祝賀。圖為資料照。圖／國民黨提供
針對日本自民黨27日選出石破茂（左）擔任自民黨第28任總裁，國民黨主席朱立倫（右）表達祝賀。圖為資料照。圖／國民黨提供

針對日本自由民主黨於今日下午選出石破茂擔任自民黨第28任總裁，國民黨主席朱立倫向石破茂眾議員表達祝賀，期待自民黨在石破茂眾議員的帶領之下，兩黨將近70年的情誼能夠深化延續。

朱立倫表示，石破茂眾議員是國民黨30多年的老朋友，石破茂眾議員曾拜會蔣經國前總統，其這3年兩度來台訪問，也都與中央黨部、國民黨立法院黨團會面，國民黨與自民黨關係源遠流長，他期待未來和老朋友攜手並進，延續並深化兩黨中央、地方、女性、青年交流。

朱立倫指出，國民黨將延續「親美友日和陸」的外交政策，透過「2D戰略」守護台海和平，國民黨與自民黨作為區域內最有執政經驗的政黨，一定會以負責任的態度，與所有夥伴共同促進區域發展。

國民黨 朱立倫 石破茂 自民黨 蔣經國

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